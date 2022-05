Agilidade na distribuição de medicamentos beneficia pacientes no Hospital de Tailândia

A gestão do Hospital Geral de Tailândia (HGT) segue investindo na assistência para melhorar ainda mais o atendimento e agilizar a dispensação de medicamentos para pacientes em atendimento no Centro Cirúrgico (CC) e no Centro Obstétrico (CO), ao dispor de Farmácia satélite em espaço anexo desses centros, que nos últimos 14 meses, realizaram 4.704 atendimentos, entre os procedimentos em obstetrícia, cirurgia geral, ortopedia, ginecologia e urologia.

De acordo com a gerente Assistencial da unidade hospitalar, Ane Francy, esta Farmácia faz parte do Núcleo de Farmácias na unidade hospitalar e, a descentralização do serviço, possibilita uma resposta mais rápida ao usuário. Os medicamentos são entregues aos profissionais mediante prescrição médica. O funcionamento da Farmácia é de 24 horas, sete dias por semana, com assistência direta, proporcionando um atendimento mais individualizado.

Uma das usuárias beneficiadas com o serviço foi a doméstica, Eucinara Vieira, de 32 anos. A moradora de Tailândia está internada no HGT, após cesariana do seu quarto bebê, sendo que os outros três filhos, também nasceram no HGT. “Mais uma vez tive um excelente atendimento dos profissionais da assistência. Quando cheguei para o procedimento, percebi a nova farmácia, toda completa, estruturada, bem localizada. De fato, facilitou ainda mais o fluxo de solicitações dos técnicos em Enfermagem. Hoje, o pedido de medicamento chega muito mais rápido para a sala de cirurgia. Falo isso, por experiência própria. Os meus três últimos filhos nasceram aqui no HGT, fiz duas cessarias e um parto normal”, contou a mãe da pequena Maria Isis, com dois dias de vida.

Ane Francy, reforça a importância da Farmácia satélite que também tem o objetivo de praticar o uso racional de medicamentos, o que garante mais eficácia no tratamento dos usuários. “Buscamos garantir ainda mais qualidade e segurança na assistência aos usuários, além de reforçarmos o protocolo de medicação segura do Ministério da Saúde (MS). Utilizaremos a Farmácia Satélite como estratégia de controle e monitoramento de medicamentos atendendo ao Bloco Cirúrgico e Centro de Parto Normal, de forma dinâmica”, frisou a gestora.

Estrutura – O HGT possui 51 leitos e mantém uma Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) com nove leitos, sendo seis adultos e três pediátricos. Os usuários que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso aos serviços oferecidos pelo HGT por meio da Central de Regulação Municipal, e aos de urgência e emergência em livre demanda ou encaminhados pelo Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária.

SERVIÇO

O HGT é uma unidade de saúde do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O hospital fica na avenida Florianópolis, s/n, no bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752.3121.

