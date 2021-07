Aglomeração e pancadaria são registradas na orla de Marabá

Uma pessoa ficou ferida e precisou ser levada ao hospital. A grande maioria das pessoas no local estavam sem máscara.

Vídeo registra aglomeração e pancadaria em Marabá

Cenas de aglomeração e pancadaria foram registradas na noite do último domingo (4) na orla de Marabá, no sudeste do Pará. Segundo testemunhas, um grupo se envolveu em uma briga. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser levada ao hospital.

O caso foi todo registrado por câmeras de celulares. Uma multidão estava reunida na orla Sebastião Miranda, às margens do rio Tocantins. A grande maioria das pessoas estava sem máscara.

Em Marabá, o acesso às praias e balneários foi liberado pela prefeitura durante esse veraneio, mas somente até às 18h. A partir desse horário não é permitido ficar nesses locais, assim como também é proibida a venda de bebidas alcoólicas.

Em nota, a Prefeitura de Marabá informou que a Secretaria de Segurança Institucional com apoio das polícias Militar e Civil estão atuando durante a Operação Veraneio para evitar aglomerações.

Assim que tomou conhecimento da briga, as equipes de plantão reprimiram o ato, segundo a prefeitura. As equipes serão reforçadas durante o fim de semana para evitar novas cenas.