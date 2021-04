Agnaldo Timóteo deixa direitos autorais para filha de 14 anos

A disputa pela herança de Agnaldo Timóteo, morto no dia 3 de abril, vítima de complicações da covid-19, acaba de ganhar um novo capítulo. Além de o cantor ter deixado 50% da herança para a filha adotiva Keyty Evelyn, de 14 anos, a adolescente também vai receber todos os direitos autorais do cantor. São 60 anos de carreira.

A informação foi confirmada por Timotinho, assessor e sobrinho do artista. Ao R7, ele disse que a relação entre os dois era natural: “Era uma relação como pai e filha, mesmo. Porque ele pegou ela com 2 anos de idade”.

Sobre a morte do pai, segundo Timotinho, Keyty já estava de certa forma preparada. “Ela teve que aceitar, porque ela já tinha passado um susto, quando o Agnaldo teve o AVC (Acidente Vascular Cerebral), em maio de 2019. Aquilo já tinha sido um baque para ela, e nós também não esperávamos que fosse acontecer. E como ele já estava entre a vida e morte, ela já estava meio que preparada”, contou o sobrinho do cantor.

Timotinho comentou também sobre os boatos de que os demais familiares não aceitariam Keyty. “Na verdade, os irmãos nunca tiveram uma relação com a família da Keyty, nem com a menina. A relação era o Agnaldo com a garota e com a família dela. Só”, explicou.

Ainda a respeito da herança, Timotinho garatiu que até o momento, os demais filhos e irmãos do cantor estão de acordo e irão respeitar o que o pai deixou declarado no testamento. No documento, além de uma casa no Rio de Janeiro, Agnaldo tinha como bens um apartamento em São Paulo, terrenos em Cabo Frio (RJ) e salas comerciais em Copacabana, também no Rio de Janeiro.

Timotinho encerrou a entrevista dizendo que o que será feito a respeito do acervo de Agnaldo Timóteo será visto e pensado somente após solucionar a história do testamento do cantor.