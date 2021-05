Agnaldo Timóteo: Testamento foi feito um mês antes da morte

O contestado testamento do cantor Agnaldo Timóteo, que é alvo de reclamação de membros da família do artista, foi assinado apenas um mês antes da morte do intérprete de 84 anos, que faleceu em abril por conta de complicações da Covid-19. A informação foi revelada pelo programa Domingo Espetacular, da Record TV.

Em um vídeo feito pelo advogado do cantor, Sidnei Lobo Pedroso, o cantor aparecia animado e dizia que está assinando sua “despreocupação”. O testamento de Agnaldo deixou metade da herança para a filha adotiva Keyty Evelyn, que ele criou desde os dois anos de idade. No entanto, a adoção legal ainda está em andamento.

– Minha preocupação alucinante é a minha filha desde 2008 – acrescentou.

Para Keyty, de 14 anos, ter acesso a herança, é necessário fazer uma adoção póstuma, de acordo com a advogada que cuida do caso, Mara Lucia Vieira Lobo. A irmã de Agnaldo, Ruth, chegou contestar e pensar na anulação do testamento, afirmando que ele estava desorientado. Já para o advogado do cantor, tudo está se encaminhando para que a vontade do cantor seja respeitada.

O advogado de Agnaldo chegou a afirmar que a própria família de Timóteo não “ia com a cara” de Keyty, que não poderá se desfazer de sua herança material até que tenha 40 anos. De acordo com o “Domingo Espetacular”, o patrimônio de Agnaldo, que inclui um apartamento em São Paulo e um sobrado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, chega a 30 milhões de reais.

Fonte: Pleno News

Por: Paulo Moura