Agora é real: Barcarena vai integrar a Região Metropolitana de Belém

Situado a 10 quilômetros de Belém pelo Rio Guamá, ou a 100 quilômetros da capital por via rodoviária (Alça Viária, PA-150), o município de Barcarena, às margens do Rio Pará, na região do Baixo Tocantins, nordeste do Estado, deve integrar a chamada Grande Belém (zona metropolitana). Em verdade, o munícipe barcarenense sempre se considerou metropolitano, uma vez que a cidade pertenceu ao município de Belém até ser definitivamente emancipada políticamente.

A proposta, de autoria do deputado estadual Lu Ogawa (PP), foi aprovada pelas comissões de Constuição e Justiça e de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa e deverá ser posta para votação em plenário. Em caso de aprovação, irá para sansão do governador Helder Barbalho (MDB).

Na sua justificativa, o parlamentar sustenta que Barcarena já integrou o município de Belém e que, desta maneira, seria injusto manter a cidade fora da Zona Metropolitana. O projeto já havia sido aprovado na Comissão de Assuntos Administrativos (CDA), presidida pela deputada Diana Belo, que também foi relatora da proposta na CDA.

Também querem integrar a Zona Metropolitana de Belém os municípios de Castanhal, Acará e Abaetetuba, segundo informes de bastidores que corriam na manhã desta terça-feira, 07, na Alepa.

Imagem: AID/Alepa