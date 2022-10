Agora é trabalho

Já reeleito, o governador Helder Barbalho, pensa em substituir peças para o novo governo que começa a partir do dia 1º de Janeiro de 2023. Para o chefe do executivo estadual, agora é a ordem é trabalhar o segundo turno para a eleição do presidente da República. Ao mesmo tempo, ele vai ver as peças que precisam ser trocadas ou remanejadas para outras pastas. Provavelmente, o pessoal do primeiro escalão que se notabilizou neste primeiro governo, deve em parte ser aproveitado.