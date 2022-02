Agora no São Bernardo, Ravanelli fala da Chape e retorno ao futebol paulista

Depois de passagem pela Chapecoense, o meia Ravanelli fez sua estreia na temporada 2022 com a camisa do São Bernardo. De volta ao futebol paulista, o atleta projetou o novo desafio na carreira.

“Já joguei o Paulista pela Ponte Preta e cheguei na final em 2017. A situação hoje é diferente. Estou pegando toda uma pré-temporada e tenho todo um Paulista pela frente. Estou muito focado em fazer uma boa competição e aproveitar toda a grande visibilidade que esse campeonato proporciona”, declarou Ravanelli em entrevista para oGol.

Há cinco anos, Ravanelli conseguiu a projeção que pretende obter novamente. Naquela Ponte finalista do Paulistão, Ravanelli chegou a dar uma assistência no jogo de volta da decisão, contra o Corinthians, e foi contratado pelo Akhmat Grozny, da Rússia. Ravanelli não escondeu a vontade de atuar novamente no futebol europeu e espera fazer um bom Paulistão para atrair os olhares dos clubes do Velho Continente.

“Sim, penso sim e tenho muita vontade de voltar para a Europa. Tenho que fazer um bom Campeonato Paulista e assim ter mais chances de voltar à Europa. Joguei por lá três temporadas e foi um aprendizado muito bom para minha carreira tanto pessoalmente quanto no lado profissional. Isso me fez evoluir cada dia”, declarou Ravanelli.

O meio-campista de 24 anos falou também sobre sua experiência na Chapecoense, que acabou rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ravanelli reconheceu o ano difícil e lamentou a queda do Verdão do Oeste. “Foi o ano que não gostaríamos de ter passado, porque sabíamos que tinhamos um grupo de qualidade. (O plantel) não encaixou, e isso é algo que infelizmente às vezes acontece no futebol”, finalizou Ravanelli.

Texto retirado de ogol.com.br