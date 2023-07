Agosto Dourado: Divulgada programação da campanha de incentivo ao aleitamento materno

O leite materno deve ser a principal alimentação da criança nos primeiros seis meses de vida. Para incentivar esse gesto de amor, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), elaborou uma programação especial para intensificar as ações na Atenção Primária à Saúde (APS), nas Unidades Básicas de Saúde, e na Média e Alta Complexidade, no Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), como parte da campanha Agosto Dourado, que este ano, tem como tema Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham.

A amamentação é essencial para o bebê, pois auxilia no desenvolvimento de diversos sistemas da criança: imunológico, neurológico, metabólico e ainda fortalece o vínculo entre mãe e filho. Para as mães, os benefícios são muitos, entre eles: melhor recuperação do parto e menos risco de câncer de mama. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos, sendo que nos primeiros seis meses o leite da mãe deve ser o único alimento do bebê.

A abertura oficial da campanha ocorrerá no dia 1º de agosto, às 8 horas, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Floresta, localizada na Trav. Uirapuru, 29, Bairro Floresta. Na oportunidade, os seguintes serviços serão ofertados: consulta médica, de enfermagem, odontológica; atendimento com nutricionista, fisioterapeuta, pediatra, psicossocial; teste do pezinho, do olhinho; vacinação; ventosaterapia e Shantala; palestras e outros.

No dia seguinte, ocorrerão diversas ações voltadas às mães e acompanhantes no setor de obstetrícia do HMS. Essa programação incluirá a entrega de itens essenciais para os recém-nascidos, tais como a certidão de nascimento e a carteira de vacinação, além da entrega simbólica da chave da cidade para o primeiro bebê nascido em agosto no hospital, como parte da iniciativa do Selo Unicef.

Haverá, também, o lançamento do Projeto Certificado Mamãe Ouro, uma iniciativa voltada ao suporte e valorização das mães durante o período de amamentação. O evento disponibilizará um “Espaço do Mamaço”, ambiente especialmente decorado para que as mães possam fotografar com os bebês. Ao longo da semana, o hospital intensificará as instruções sobre a relevância do aleitamento materno exclusivo (AME) em suas enfermarias, e realizará palestras educativas para gestantes.

Para finalizar a programação da média e alta complexidade do Hospital Municipal de Santarém, no dia 24 de agosto, às 08h30, as profissionais do HMS irão realizar uma palestra extra-muro no Bairro Vista Alegre do Juá. O tema da apresentação abordará a importância do AME na recuperação do recém-nascido.

Ademais, todas as equipes de saúde da Atenção básica estarão mobilizadas para trabalhar a temática nas visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde e pela equipe multiprofissional (de todos os níveis de atenção à saúde) no momento em que os usuários do SUS buscarem o serviço de saúde, bem como, na realização das atividades. Dessa forma, no mês de agosto diversas atividades da campanha serão realizadas nas UBS’s da zona urbana, do planalto e da região de rios.

Sobre a campanha Agosto Dourado: foi instituída pela Lei n° 13.435 de 12 de julho de 2017, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), tem o objetivo de apoiar e promover práticas de incentivo ao aleitamento materno e a introdução à alimentação complementar, além de orientar hábitos saudáveis e nutrição adequada. A cor escolhida para representar a campanha está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

Em agosto, também, é celebrada a Semana Municipal do Bebê e a Semana Mundial do Aleitamento Materno, uma das principais estratégias de mobilização social pela primeira infância. O objetivo é assegurar a atenção adequada as crianças de até 6 meses, tornando o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios brasileiros.

Imagem: Agência Santarém