Agosto Dourado: Prefeitura de Santarém começa campanha de incentivo ao aleitamento materno

O leite materno é a principal alimentação da criança nos primeiros seis meses de vida. Para incentivar esse gesto de amor, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, começou a campanha Agosto Dourado, na manhã desta segunda-feira, 1º, com uma roda de conversa no Terminal Fluvial Turístico voltado às mães e gestantes que fazem acompanhamento no Centro de Referência em Saúde da Criança.

Prestigiaram o evento a secretária de Saúde, Vânia Portela; a coordenadora da Atenção Primária, Irlaine Figueira; a coordenadora do Centro de Referência em Saúde da Criança, Oldaisa Alves; a enfermeira da Referência Técnica em Saúde da Criança, Daniella Bernardes e a vereadora e participante da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Santarém, Alba Leal; além das mães e gestantes que fazem acompanhamento na Casa da Criança, assim como os profissionais da Semsa.

Este ano, a campanha tem como lema “Fortalecer a amamentação: educando e apoiando”. Durante o mês corrente diversas ações voltadas à conscientização da amamentação serão realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona Urbana, do planalto e da região de rios.

A titular da Semsa, Vânia Portela, relata a importância das atividades.”O Agosto Dourado é um mês que traz destaque para a importância da primeira infância e do aleitamemto materno. Então, a secretaria intensifica as suas ações tanto na atenção primária quanto no Hospital Municipal de Santarém visando fortalecer e incentivar à amamentação.”

O leite materno auxilia no desenvolvimento de diversos sistemas da criança: imunológico, neurológico, metabólico e ainda fortalece o vínculo entre mãe e filho. Para as mães os benefícios são muitos, entre eles: melhor recuperação do parto e menos risco de câncer de mama. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos, sendo que nos primeiros seis meses o leite da mãe deve ser o único alimento do bebê.

A coordenadora da casa da criança, Oldaisa Alves, celebra o início da campanha. “No centro da criança nós trabalhamos essa temática diariamente, pois o leite materno é benéfico tanto para o bebê quanto para a mamãe. O leite materno é a primeira vacina do bebê, pois ele vai fortalecer a imunidade dele, sendo também seu primeiro alimento.”

Sandra Lima é mãe de primeira viagem e relata que no início teve dificuldades de amamamentar. “Eu tive alguns problemas para dar de mamar para o bebê, mas conforme ia passando os dias eu fui pegando a prática e hoje graças a Deus ele pega a mama e tá sendo maravilhoso.”

SAÚDE

A campanha Agosto Dourado foi instituída pela Lei n° 13.435 de 12 de julho de 2017, pela OMS, tem o objetivo de apoiar e promover práticas de incentivo ao aleitamento materno e a introdução à alimentação complementar, além de orientar hábitos saudáveis e nutrição adequada.

Imagens: Ascom/PMS