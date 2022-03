Agricultor é assassinado a golpes de facão em Medicilândia no Pará

Na noite do último domingo, 20, um homicídio foi registrado no município de Medicilândia, sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Pedro, ele era morador do km 105 sul, área rural da cidade. Um agricultor foi assassinado a golpes de facão, o principal suspeito de cometer o homicídio seriado amigo de Pedro.

Segundos menos relatos de testemunhas, Pedro e o amigo estavam em seguida, tiveram uma discussão, a vítima foi atingida por golpe no pescoço e um no abdômen. A motivação da briga ainda é desconhecida.

A Policia Civil foi acionada e se deslocou até o local do crime, junto com uma equipe Instituto Médico Legal, para a remoção do corpo. Pedro era casado, a esposa dele é agente de saúde na comunidade. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social mostram que em 2021, 20 homicídios foram registrados na cidade. Um inquérito foi aberto para investigar o assassinato.

Fonte: Confirma Notícias.