Agricultores debatem produção familiar, agroecologia e sustentabilidade em Outeiro

O seminário preparatório a Conferência Municipal de Produção Familiar, Transição Agroecológica e Sustentabilidade da ilha de Caratateua aconteceu na manhã deste sábado, 11, no auditório da Fundação Escola Bosque (Funbosque).

“É muito bom esse momento, pra sermos ouvidos. É a primeira vez, aqui em Outeiro. Tudo vem de fora, é muito difícil pra nós”, desabafou Antônio Bulcão Barros, microprodutor do projeto Carnaúba. Antônio ainda acrescenta que a Escola Bosque também está fundamentada, agora nessa nova gestão. “Não precisa trazer nada de fora, temos tudo aqui na Escola Bosque”, diz ele.

Estímulo – O objetivo da Conferência é estimular o desenvolvimento da agricultura agroecológica (orgânica, biodinâmica, biólogica, natural, pernacultura etc.). Além de fortalecer os ambientes alimentares, incentivando mudanças de comportamento alimentar do consumidor, realizando ações educativas junto aos munícipes, para a participação socioambiental.

Domingas Martins, da coordenação da conferência e diretora do Departamento de Apoio à Produção, da Secretaria Municipal de Economia (Secon), ressaltou a importância das etapas da conferência. “Essa conferência é construída por várias mãos, queremos ouvir as pessoas, queremos saber como está a produção dos agricultores, como está escoando esse produto”, disse.

A pesidente da Associação dos Agricultures, Psicultores, Carcinicultura e Pescadora Artesanais (Apacpaf), da comunidade do Fidélis, Edilena Vieira, falou sobre a importância do debate. “A espectativa é muito boa, precisamos falar das nossas necessidades, sobre como escoar a produção, a ajuda técnica, isso estamos vendo agora nessa gestão”.

Os seminários preparatórios envolvem articulação com o movimento social – A moradora da ilha de Caratateua, há 20 anos, Alessandra Ferreira, integrante do Conselho das Ilhas (Consilha) falou sobre a mobilização do evento. “Faço parte do movimento social, nós ajudamos a mobilizar os agricultures, para um abjetivo único, que é debater a agricultura familiar, para a organização de cooperativas”.

O presidente da Funbosque, Alickson Lopes, fez saudação aos presentes. “É importante ouvir vocês, é uma honra realizar esse debate da agricultura familiar aqui na Escola Bosque. Os agricultores têm um importante trabalho na ilha de Caratateua e esse espaço está aberto para servir e ajudar a comunidade”.

Próximo seminário – Nesta segunda-feira, 13 de junho, ocorre o seminário preparatório na ilha de Cotijuba, que será realizado na Unidade Pedagógica Faveira, da Funbosque. “A principal preocupação é como se organiza. A comunidade tem que pautar a prefeitura e não o contrário, temos que dialogar entre nós”, declarou Don Perna, da Casa Preta.

A agricultura Rosilene Souza fala desse momento para os agricultores da ilha de Caratateua. “Essa conferência é de suma importância para nos ajudar. Tenho açaí, taperebá, a maior dificuldade dos pequenos produtores é de como escoar essa produção”.

Conferência Municipal de Produção Familiar, Transição Agroecológica e Sustentabilidade da ilha de Caratateua será realizada em 30 de junho, durante o dia todo, na Escola Bosque, ilha de Caratateua.

Texto: Rita Ribeiro

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira