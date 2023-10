Agricultores familiares garantem renda com a comercialização de produtos para o Círio em Belém

“A época do Círio de Nazaré é sem dúvida o momento que mais lucro, inclusive mais que o próprio Natal. Ter um espaço para comercializar os produtos que eu produzo é fundamental”, diz o agricultor familiar Denivaldo Farias, que todas às sextas-feiras e sábados vem de Benevides para vender na Feira do Produtor Agrícola da Av. Rômulo Maiorona, maniva, pato, tucupi, galinha caipira e outros alimentos indispensáveis na mesa da população paraense durante as festividades no Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Já a produtora Laurimar Farias da Silva, de Santa Izabel do Pará, varia a oferta conforme o período e a safra. “Agora sem dúvida é momento de vender meu tucupi, mas também comercializo pupunha, cupuaçu, biribá, cacau, mandioca, tudo da nossa terra. Formei meu filho com a nossa produção familiar”, disse a vendedora que atua todos os sábados na feira do produtor que fica dentro do Mercado da Bandeira Branca.

“A Prefeitura de Belém dá apoio a esses agricultores familiares no ordenamento dessas feiras e na autorização dos espaços públicos para que tenham a oportunidade de comercializar seus produtos. Sabemos que muitos são de áreas rurais da Região Metropolitana e também das ilhas, por isso, ter um espaço dentro de Belém é fundamental para oportunizar as vendas, já que a maioria dos clientes é da capital”, destaca o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro.

Maria Clara Carvalho, 67 , se diz cliente fiel da feira do produtor do Mercado da Bandeira Branca. “Todos os sábados venho comprar aqui. Como estamos perto do Círio, minhas compras já são para o próximo domingo. Esse é o melhor tucupi que tem na cidade”, garantiu a consumidora do bairro do Curió-Utinga.

Rosilene de Paula aposta em produtos naturais e sem aditivos, por isso, prefere comprar direto com os produtores. “Venho do bairro do Umarizal comprar aqui. Gosto de saber as origens dos alimentos que vou consumir, além disso, diferente dos supermercados, posso conseguir um preço especial com os feirantes”, disse a cliente da feira do produtor da Av. Rômulo Maiorana que já garantiu a maniva, o jambu, o tucupi e os demais ingredientes para o almoço do Círio.

Serviço:

Segundo dados da Secretaria Municipal de Economia (Secon), existem em Belém cinco feiras da agricultura familiar:

Feira do Produtor da Av. Rômulo Maiorana;

Feira do produtor do Mercado da Bandeira Branca;

Feira do Produtor do Entroncamento;

Feira do Produtor da Praça Brasil;

Feira do Produtor da Batista Campos.

As feiras estarão funcionando normalmente nesta sexta-feira, 06, e sábado, 07, com a venda dos produtos para o Círio e toda a variedade de alimentos produzidos e comercializados pelos próprios agricultores familiares da grande Belém e ilhas.

Texto: Roberta Corrêa

Fonte: Agência Belém/Foto: ARquivo