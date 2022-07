Agricultores familiares são ameaçados para deixarem suas terras no Acará

Um grupo de agricultores familiares procurou a Delegacia de Polícia do Município de Acará, a 100 quilômetros de Belém, na região de Tomé-Açu, no nordeste do Pará, para comunicar que um bando de pessoas liderado pelo senhor Paretê Tembé, Adenisio dos Santos Portilho, o “AD”, e Marques Tembé Lira, os procuraram para dizer que devem largar suas terras, porque pertencem às comunidades tradicionais. Na delegacia, nada puderam fazer, posto que o sistema estava fora do ar.

Os fatos se passaram na tarde de segunda-feira, 11, mas as vítimas ficaram de retornar na tarde de terça-feira, 12, à delegacia, no sentido de registrarem o caso por meio de Boletim de Ocorrência Policial com pedido de providências.

De acordo com informações procedentes de Acará, os homens chegaram nas terras das vítimas armados e os intimidando a deixarem os locais. Esses agricultores familiares vendem suas produções para a empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC), alvo de constantes investidas de grupos armados que invadem as fazendas para roubar frutos frescos de dendê, produção esta que está sendo revendida sem nota fiscal, para empresas concorrentes, fatos estes que já renderam dezenas de queixas nas delegacias de Polícia Civil de Acará, Tomé-Açu e Quatro Bocas, mas que não surtiram qualquer efeito no sentido de inibir a prática.

Inclusive, consta, na Polícia Civil do Estado, registros de incêndios, destruição de equipamentos, furtos de máquinas e veículos, depredação de sedes de fazendas, ameaças a funcionários e de demais pessoas parceiras da empresa. A coisa é tão séria que motivou, em abril deste ano, uma reunião entre as partes envolvidas e a Ouvidoria Agrária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na pessoa do desembargador Mairton Maques Carneiro. A reunião aconteceu na sede do Fórum de Justiça de Tomé-Açu e contou com as participações de representantes das tribos indígenas, dos quilombolas, Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria Pública do Estado do Pará, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB-PA e da BBF.



Na oportunidade, foi formado um comitê para estudar uma saída para o impasse entre os povos tradicionais e a BBF, no entanto, até o momento, segundo a empresa, nada foi resolvido, só existe postergação. A reportagem entrou em contato com a Delegacia Geral, por meio de sua assessoria de imprensa, mas até hoje, não houve respostas quanto à abertura de inquéritos para apurar os inúmeros fatos denunciados, centenas de crimes e nada é apurado.

REFÉNS

Conforme explicam agricultores familiares que preferem não se identificar por medo de represálias, a situação é lamentável, porque eles trabalham há muitos anos na área e vivem do que produzem e fornecem para a BBF, mas temem por suas vidas, pois, no Acará e em Tomé-Açu, é fato conhecido que um grupo liderado por “AD” Adenisio dos Santos Portilho, tomou um caminhão de cor branca, placas OTG-6472, cheio de frutos frescos de dendê, o qual foi apreendido na casa dele, no dia 30 de junho deste ano. O acusado foi preso, mas, na delegacia, a autoridade policial acabou liberando-o sob justificativa de que teria se apresentado espontaneamente, simplesmente inacreditável.

Dias depois, o mesmo cidadão, “AD” Adenisio dos Santos Portilho, juntamente com Marques Tembé Lira, agindo sob as ordens de Paretê Tembé, com várias pessoas armadas, roubaram um caminhão que transportava combustível, dois automóveis, subtraíram três armas de fogo dos vigilantes e ainda mantiveram quatro trabalhadores reféns nas matas do Ramal do Linhão, também naquele município, depois de torturarem física e psicologicamente as vítimas, duas das quais conseguiram chegar na sede da fazenda da empresa, onde comunicaram os fatos e se disseram preocupadas com o que aconteceria com os colegas que ainda estavam em poder dos criminosos, que terminaram por libertá-los posteriormente, por volta da 21 horas do dia que nunca mais sairá da memória das vítimas. Tais ações criminosas indicam que seria um aviso de terror quanto ao que estão dispostos para poderem continuar liderando o crime na região de Tomé-Açu, onde a lei não parece ser respeitada ou existir.

