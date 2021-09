Agricultores recebem recursos para produção de farinha no município Porto De Moz

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), contemplou dez famílias agricultoras da vila Tapará- Rio Xingu, em porto de Moz, com recursos na linha de custeio, viabilizados pelo Basa, que totalizam R$ 220 mil, para melhorar a cadeia produtiva da mandioca para produção de farinha em 50% até 2 anos.

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA) foi responsável por elaborar os projetos de crédito. A equipe do escritório local da Emater em Porto de Moz atende 600 famílias produtoras, em média, são 80 atendimentos por mês. O município tem como atividade principal a produção de farinha, pesca artesanal, criação de bovinos e bubalinos com aptidão de corte e de leite.

O Basa liberou até setembro deste ano, por meio de 625 projetos de financiamento desenvolvidos pelas equipes técnicas da Emater, um valor de R$ 20 milhões para fomento das cadeias produtivas nos municípios paraenses, através de investimentos em implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços em empreendimento rural ou em áreas comunitárias rurais, com foco na geração de renda e a qualificação da mão-de-obra familiar.

Foto: Veloso Júnior

Jornalista: Marina Moreira