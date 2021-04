Agro é pop? Coreanas cantam hit de Gusttavo Lima e viralizam no Brasil

As cantoras de k-pop Yoon e Sieun interpretaram a música Café e Amor, ao vivo, em um programa televisivo da Coreia do Sul

Os fãs de Gusttavo Lima foram surpreendidos nesta quinta-feira (15/4) ao entrar nas redes sociais. No Twitter, o nome do cantor chegou a liderar a lista de assuntos mais comentados do dia. O motivo? Nenhuma polêmica dessa vez.

O grupo de k-pop STAYC escolheu um sucesso do goiano para cantar, ao vivo, em um programa da TV sul-coreana, chamado Worldwide Cover. A proposta da atração televisiva é, justamente, ceder espaço para apresentações de canções internacionais.

Em português, Yoon e Sieun, integrantes do girlgroup, interpretaram a faixa Café e Amor. O vídeo está bombando no Brasil, país que é considerado o 5º consumidor de k-pop do mundo, segundo o Spotify.

A música escolhida pelas meninas é considerada um dos maiores sucessos de Gusttavo Lima. Lançado logo após o anúncio do término do casamento do cantor e de Andressa Suíta, o single ocupou paradas de sucesso, e no YouTube acumula mais de 166 milhões de reproduções.

O STAYC, além de Yoon e Sieun, tem outras 4 integrantes: Sumin, Isa, Seeun e J. O grupo estreou em novembro de 2020, com o single álbum Star to a Young Culture. Um dos lançamentos mais recentes das meninas, ASAP, foi divulgado no início deste mês.

Veja o vídeo: