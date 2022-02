Agropecuária gera mais de 5 mil postos de trabalho no Pará

Ao longo do ano passado 2021 (Janeiro-Dezembro), o emprego formal no setor da Agropecuária no Estado do Pará apresentou saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e demitidos, com a geração de mais de 5 mil postos de trabalhos formais. É o que mostra estudo elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, com o balanço da trajetória do emprego formal na Agropecuária no Estado do Pará e demais Estados da Região Norte. Os dados mostram ainda que o Pará foi o Estado que mais gerou empregos formais no Setor da Agropecuária entre os demais Estados da Região Norte.



Em dezembro do ano passado foi registrado saldo negativo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês analisado em todo o Pará no setor, 1.181 admissões contra 1.955 desligamentos, com a perda de 774 postos de trabalhos. No mesmo período de 2020, a agropecuária também apresentou saldo negativo de empregos formais, só que em quantitativo um pouco maior que o verificado em 2021. Foram feitas naquela oportunidade, 834 admissões, contra 1.640 desligamentos, com a perda de 806 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com os dados analisados pelo Dieese/PA, no mês passado (Dezembro/2021), no Setor da Agropecuária, a maioria dos Estados da Região Norte, no comparativo entre admitidos e desligados, apresentou saldos negativos de empregos formais, com destaque para o Estado do Pará, com a perda de 774 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a perda de 70 postos de trabalhos; Rondônia, menos 58; Amazonas, menos 33, e do Estado do Acre, com a perda de 24 postos de trabalhos.



Também no mês passado (Dezembro/2021), o destaque positivo ficou por conta do Estado do

Amapá, com a geração de 31 postos de trabalhos, seguido do Estado de Roraima, com a geração de 5 postos de trabalhos, diz o Dieese/PA.

Ainda em Dezembro/2021, foram feitas no Setor da Agropecuária em toda a Região Norte, 2.128 admissões contra 3.151 desligamentos, gerando um saldo negativo de 1.023 postos de trabalhos formais.



Mesmo com o saldo negativo verificado no mês passado (Dezembro/2021), o estudo mostra que, no balanço do ano de 2021 (Janeiro-Dezembro), no comparativo entre admitidos e demitidos, o Setor da Agropecuária no Pará apresentou saldo positivo de empregos formais. Foram feitas em 2021 (Janeiro-Dezembro), no Setor em todo o Pará, 22.244 admissões, contra 17.109 desligamentos, com a geração de 5.135 postos de trabalhos. No mesmo período de 2020 (Janeiro-Dezembro), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que bem menor do que o verificado ano passado.

Foram feitas naquela oportunidade (Janeiro-Dezembro/2020) em todo o Estado, 14.706 admissões, contra 13.077 desligamentos, com a geração de 1.629 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que no ano de 2021 (Janeiro-Dezembro), no Setor da Agropecuária, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 5.135 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 1.322 postos de trabalhos; Rondônia, 727; Amazonas, 521; Roraima, 272; Acre, 79, e do Estado do Amapá, com a geração de 78 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, no ano de 2021 (Janeiro-Dezembro), foram

feitas no Setor da Agropecuária em toda a Região Norte, 36.730 admissões contra 28.596 desligamentos, com a geração de 8.134 postos de trabalhos.

Imagem: Acervo de A Província do Pará