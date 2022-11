Agropecuária já gerou neste ano mais de 4.700 novos empregos no Pará

Estudo produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, divulgado nesta segunda-feira, 02, mostra que, no comparativo entre admitidos e desligados, o emprego formal voltou a crescer no setor da Agropecuária no Estado do Pará. Com o saldo positivo registrado no mês de Setembro, no balanço acumulado deste ano (Janeiro-Setembro/2022), o setor gerou em todo o Pará mais de 4.700 postos de trabalho. Nos últimos 12 meses (Outubro/2021-Setembro/2022), o resultado também foi positivo. As análises mostram também que o Estado do Pará lidera a geração de empregos com carteira assinada em toda a Região Norte.



O levantamento foi elaborado pelo Dieese/PA com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, cujos números são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada.

NO MÊS

Em setembro/2022, o levantamento mostra saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período em todo o Pará, 3.177 admissões, contra 2.694 desligamentos, com a geração de 483 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Setembro/2021), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 2.451 admissões, contra 1.697 desligamentos, com a geração de 754 postos de trabalhos.



Ainda em Setembro/2022, no setor da Agropecuária, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 483 postos de trabalhos, seguido do Estado do Estado do Tocantins, com a geração de 310 postos de trabalhos; Rondônia, 176; Roraima, 60, e Estado do Amazonas, com a geração de 49 postos de trabalhos. Também no mês de Setembro/2022, o destaque negativo ficou por conta do Estado do Acre, com perda de 16 postos de trabalhos.

No setor da Agropecuária foram feitas em toda a Região Norte, 5.787 admissões contra, 4.724 desligamentos, com a geração de 1.063 postos de trabalhos, afirma o órgão de pesquisas coordenadas pelos economistas Roberto Sena e Everson Costa.

NESTE ANO

O estudo do Dieese/PA mostra ainda que nos nove primeiros meses deste ano (Janeiro-Setembro/2022), no balanço sobre emprego, o setor da Agropecuária no Pará apresenta saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no período analisado em todo o Estado, 26.481 admissões, contra 21.726 desligamentos, com a geração de 4.755 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Setembro), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que o resultado foi maior que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 17.554 admissões, contra 12.496 desligamentos com a geração de 5.058 postos de trabalhos.



As análises do Dieese/PA mostram ainda que neste ano (Janeiro-Setembro/2022), no Setor da Agropecuária, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará com a geração de 4.755 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 1.611 postos de trabalhos; Rondônia, 1.079; Roraima, 441, Acre, 136; Amapá, 94, e do Estado do Amazonas, com a geração de 6 postos de trabalhos.

Somente este ano (Janeiro-Setembro/2022) foram feitas no setor da Agropecuária em toda a Região Norte, 48.223 admissões contra 40.101 desligamentos, com a geração de 8.122 postos de trabalhos.

EM DOZE MESES

Ainda de acordo com o Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Outubro/2021-Setembro/2022), também houve crescimento na geração de empregos formais. Foram feitas, no período analisado no Setor em todo o Pará, 31.620 admissões, contra 26.728 desligamentos, com a geração de 4.892 postos de trabalhos.

As análises mostram ainda que nos últimos 12 meses (Outubro/2021-Setembro/2022), na Agropecuária, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 4.892 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 1.464 postos de trabalhos; Rondônia, 1.023; Roraima, 589; Amapá, 114; Acre, 98, e do Estado do Amazonas, com a geração de 56 postos de trabalhos.



No período de Outubro/2021-Setembro/2022, foram feitas na Agropecuária em toda a Região Norte, 57.046 admissões contra 48.810 desligamentos, com a geração de 8.236 postos de trabalhos.



Imagem: Divulgação