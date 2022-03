Agropecuária paraense tem saldo positivo na geração de empregos em 2022

Estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulgado na manhã de ontem, terça-feira, 22, mostra que no mês de Janeiro/2022, no comparativo entre admitidos e desligados, o Emprego Formal no Setor da Agropecuária no Pará apresentou saldo positivo de postos de trabalho gerados. Nos últimos 12 meses, o Estado do Pará também apresenta crescimento de empregos formais. Os resultados observados no Pará nos períodos analisados são os maiores verificados entre os demais Estados da Região Norte.



O trabalho foi elaborado pelo Dieese/PA com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged.

Assim, em janeiro deste ano, no Setor da Agropecuária no Pará, foi registrado saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e demitidos. Foram feitas no período analisado em todo o Pará, no Setor, 3.150 admissões contra 2.572 desligamentos, gerando um saldo positivo de 578 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro/2020), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que um pouco menor que o verificado neste ano (Janeiro/2022). Foram feitas, naquela oportunidade (Janeiro/2021), 1.673 admissões, contra 1.307 demissões, com a geração de 366 postos de trabalhos.



Ainda em Janeiro/2022, na Agropecuária, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 578 postos de trabalhos, seguido do Estado de Rondônia, com a geração de 457 postos de trabalhos, e do Estado do Tocantins, com a geração de 202 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque negativo na geração de empregos formais ficou por conta do Estado do Tocantins, com a perda de 308 postos de trabalhos.



Também no mês de Janeiro/20202, foram feitas no Setor da Agropecuária em toda a Região Norte, 5.764 admissões contra 4.791 desligamentos, gerando um saldo positivo de 973 postos de trabalhos formais.



EM 12 MESES

De acordo com o balanço efetuado pelo Dieese/PA, sobre a Flutuação dos Postos de Trabalhos no Setor da Agropecuária no Pará, nos últimos 12 meses (Fevereiro/2021-Janeiro/2022), há saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e demitidos. Foram feitas no período analisado, no Setor da Agropecuária em todo o Pará, 23.938 admissões, contra 18.624 desligamentos, com a geração de 5.314 postos de trabalhos.



As analises do Dieese/PA mostram ainda que nos últimos 12 meses (Fevereiro/2021-Janeiro/2022), no Setor da Agropecuária, todos os Estados da Região Norte apresentaram saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 5.314 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 1.654 postos de trabalhos; Rondônia, 1.098; Roraima, 296; Amazonas, 22; Acre, 101, e do Estado do Amapá, com a geração de 96 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as analises do Dieese/PA, nos últimos 12 meses (Fevereiro/2021-Jan/2022), foram feitas no Setor da Agropecuária em toda a Região Norte, 40.363 admissões contra 31.584 desligamentos, gerando um saldo positivo de 8.779 postos de trabalhos.

