Agropecuária tem resultado positivo na geração de novos empregos no Pará

Estudo produzido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostra que, no comparativo entre admitidos e demitidos, o Emprego Formal voltou a crescer no Setor da Agropecuária no Estado do Pará. Com o saldo positivo registrado no mês de Julho, no balanço acumulado do ano de 2022 (Janeiro-Julho), o Setor da Agropecuária gerou no Estado mais de 3.600 postos de trabalhos e também nos últimos 12 meses (Agosto/2021-Julho/2022), o resultado foi ainda maior, alcançando mais de cinco mil postos de trabalhos. Em todos os períodos analisados (mês, ano e 12 meses), o Estado do Pará lidera a geração de Empregos com carteira assinada na Agropecuária.



A pesquisa tem base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged. Assim, no mês de Julho/2022, se registrou saldo positivo de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas no mês analisado em todo o Pará, 3.344 admissões contra 2.203 desligamentos com a geração de 1.141 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Julho/2021), o Setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, entretanto menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 1.987 admissões, contra 1.404 desligamentos com a geração de 583 postos de trabalhos.



A presquisa também mostra ainda que no mês de Julho/2022, no Setor da Agropecuária, a maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 1.141 postos de trabalhos, seguido do Estado do Estado do Tocantins, com a geração de 158 postos de trabalhos; Rondônia, 148; Amapá, 37, e do Estado do Acre, com a geração de 29 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Estado do Amazonas, com perda de 9 postos de trabalhos, seguido do Estado de Roraima, com a perda de 7 postos de trabalhos.



Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no mês de Julho/2022, foram feitas no Setor da Agropecuária em toda a Região Norte, 5.628 admissões contra 4.131 desligamentos, com a geração de 1.497 postos de trabalhos formais.

NESTE ANO

Nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2022), no Balanço sobre os Postos de Trabalhos, o Setor da Agropecuária no Pará também apresentou saldo positivo de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados. Foram feitas, no período analisado em todo o Estado, 20.075 admissões, contra 16.404 desligamentos, com a geração de 3.671 postos de trabalhos. No mesmo período do ano passado (Janeiro-Julho/2022), o Setor também apresentou crescimento no Estado, porém o resultado foi um pouco maior que o verificado este ano. Foram feitas, naquela oportunidade, 13.016 admissões, contra 9.228 desligamentos, com a geração de 3.788 postos de trabalhos.



As análises mostram ainda que nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2022), no Setor da Agropecuária, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 3.671 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 1.032 postos de trabalhos; Rondônia, 837; Roraima, 308; Acre, 116, e do Estado do Amapá, com a geração de 113 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque negativo ficou por conta do Estado do Amazonas com a perda de 310 postos de trabalhos.

Ainda neste ano (Janeiro-Julho/2022), foram feitas no Setor da Agropecuária em toda a Região Norte, 36.340 admissões contra 30.573 desligamentos, com a geração de 5.767 postos de trabalhos.

EM 12 MESES

Em 12 meses (Agosto/2021-Julho/2022), também houve crescimento na geração de empregos formais. Foram feitas no período analisado na Agropecuária em todo o Pará, 29.738 admissões, contra 24.660 desligamentos, com a geração de 5.078 postos de trabalhos. As análises do Dieese/PA mostram ainda que nos últimos 12 meses (Agosto/2021-Julho/2022), no Setor da Agropecuária, a grande maioria dos Estados da Região Norte apresentou saldos positivos de empregos formais, no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Estado do Pará, com a geração de 5.078 postos de trabalhos, seguido do Estado do Tocantins, com a geração de 1.535 postos de trabalhos; Rondônia, 854; Roraima, 457; Acre, 97, e do Estado do Amazonas, com a geração de 69 postos de trabalhos. Na outra ponta, apenas o Estado do Acre apresentou recuo, com a perda de 772 postos de trabalhos.



Também nos últimos 12 meses (Agosto/2021-Julho/2022), foram feitas no Setor da Agropecuária em toda a Região Norte, 53.953 admissões contra 46.635 desligamentos, com a geração de 7.318 postos de trabalhos.



Imagem: Divulgação