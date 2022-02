Águas do rio Tapajós recuaram 6 centímetros na última semana

Em uma semana, o nível do rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, recuou 06 centímetros. A medição feita diariamente pela Defesa Civil Municipal apontou neste sábado (12), que a marca está em 5,72 metros. Há uma semana, no dia 5, a régua da Agência Nacional das Águas (ANA), localizada no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), assinalava 5,78m.

Na medição deste sábado, a régua da ANA aponta que o nível do rio Tapajós hoje está na mesma marca registrada em 2009, ano da cheia histórica, que causou inúmeros prejuízos ao município naquele ano. O boletim mostra ainda que a medição de hoje está 22 centímetros acima do nível registrado no ano passado neste mesmo dia, e 28 centímetros acima da marca de 2014.

A cota de alerta é de 7,10m.

Apesar das fortes chuvas que caíram esta semana na região, a cheia do rio diminuiu e deu um pouco de alento para os moradores de localidades que estão sendo castigados pelo volume de água que costuma ser intenso nessa época do ano.

Mas, conforme a previsão do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), fevereiro terá período de chuva distinto, com o limiar mínimo das chuvas variando entre 100 e 300 mm/mês e máximos na faixa de 100 a 400 mm/mês.

Fonte: O Estado Net