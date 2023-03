Águia, cirúrgico, vence Botafogo-PB em Marabá e segue na Copa Brasil

O Águia continua como ‘carrasco’ do Botafogo-PB. Nesta quinta-feira, 2, em duelo pela Copa Betano, antiga Copa do Brasil, o Azulão venceu o ‘Belo’, por 2 a 1, eliminando o time o paraibano da competição nacional. O jogo foi realizado no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá.

O Águia segue na copa e vai encarar na segunda fase o Goiás. Além da vaga, o Azulão faturou uma boa grana.



O Azulão fez 1 a 0 no primeiro tempo com o gol marcado por Alan Parede aos 45 minutos. Balão Marabá cobrou escanteio. A zaga do ‘Belo’ se atrapalha no rebote e Alan Parede, mesmo no chão, bate para dentro da meta do goleiro Wallace.



Cinco minutos antes ele perdeu uma penalidade, chutando para defesa de Wallace. O goleiro do Belo derrubou Alan Maia. O juiz assinalando o pênalti sob muita reclamação do Botafogo.

Gol Milagroso



Na fase complementar o Botafogo voltou modificado e mais fogoso em campo. Logo aos 4 minutos empatou com Matheus Anderson. A zaga marabaense não deu cobertura e o atacante tocou no canto de Axel Lopes.



A partir do empate, o duelo ficou aberto. O Águia em busca da vitória e Botafogo querendo segurar o placar que lhe beneficiava por ser time vistante.



O técnico Mathaus Sodré apelou para tudo, usou todo seu banco de reserva para virar o placar.

Aos 47 minutos, num ataque fulminante, Luan Santos foi derrubado quase dentro da área. A falta cobrada por Pablo foi magistral. No canto, sem chances de defesa para Wallace.

Fim de jogo, festa no estádio marabaense.

Imagem: Brás Chucre/Reprodução/Ronabar