Águia de Marabá e Independente empatam sem gols no Zinho Oliveira

Águia de Marabá e Independente de Tucuruí empataram sem gols na noite desta quarta-feira (9) no estádio Zinho Oliveira, no sudeste do Para. A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Paraense de 2022.

Com o empate, o Águia estaciona na terceira colocação do Grupo A do Parazão, com apenas dois pontos. Já o Independente de Tucuruí chega a cinco pontos e também está na terceira colocação, mas do Grupo C.

Ambas as equipes voltam a campo no Parazão no sábado (12). Às 16h, o Azulão Marabaense encara o Itupiranga, no Zinho Oliveira. Já o Galo Elétrico viaja até Paragominas, onde enfrenta a equipe da casa, na Arena Verde, às 20h.

Fonte: Debate Carajás