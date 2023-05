Águia de Marabá vence o Remo nos pênaltis e se sagra Campeão Paraense de Futebol Profissional de 2023

Agora quem manda no futebol paraense é o Águia, de Marabá, que na noite desta sexta-feira, 26, sagrou-se campeão de 2023 com todos méritos e respeito de um time guerreiro, cheio de fibra. O Águia põe seu nome na galeria dos campeões do Parazão e se junta ao Independente e Cametá, times do interior campeões estaduais.

Foi uma final digna do futebol paraense e decidida nas penalidades após o Clube do Remo ter vencido no tempo normal por 2 a 1, de virada.



Nas cobranças, prevaleceu o melhor time na pontaria das cobranças dos pênaltis. Neste caso foi o Águia que marcou 5 a 4, merecendo com honra o Troféu ‘Estrela do Norte’.

O Remo entrou em campo já perdendo por 1 a 0, diante disso se lançou em busca dos gols, fez a pressão inicial, mas acabou surpreendido pelo gol do Águia aos 13 minutos marcado pelo zagueiro Betão, de bicicleta. Realmente foi um gol de bela feitura.



O gol desanimou o Remo que, aos trancos, correu pelo empate e depois de muita insistência conseguiu igualar o placar. Aos 43 minutos, Pedro Vitor recebeu a bola, saiu da marcação e bateu de pé-esquerdo. O gol aliviou a tensão do Remo e da torcida azulina que lutou o Baenão.

VIRADA

No segundo tempo o Remo veio modificado, o Águia também. No mesmo sistema usado na etapa inicial, o Remo partiu para cima dos marabaenses, porém, desordenada, o Leão conseguiu muita chance.

EXPULSO

A situação azulina ficou ainda mais complicada com a expulsão de Anderson Uchoa, expulso direto por falta violenta sobre Luan Santos.

VIRADA

O técnico interino Fábio Cortez colocou Rodriguinho em campo. Na sua primeira jogada, cobrou falta. O goleiro Axel Lopes se atrapalhou. A bola bateu no zagueiro Rodrigo e entrou, gol contra.

Mesmo com dez jogadores o Remo correu para marcar o terceiro gol, nada conseguiu.

Com o placar no agregado de 2 a 2, decisão foi para cobranças dos pênaltis.

HERÓI

O zagueiro Betão saiu consagrado do templo azulino com o ‘golaço’ de bicicleta e pela última cobrança da penalidade que o título de campeão para o Águia. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Ficha Técnica

Clube do Remo 2 (4) x 1 (5) Águia

Decisão do Campeonato Paraense – 2023

Local: estádio Evandro Almeida (Baenão)

Hora: 20h

Gols: Betão, bicicleta, 13’ do 1/T; Pedro Vitor, 44’ do 1/T; Rodrigo, contra, 34’ 2/T

Cartão Amarelo: Icaro, Fabinho, Pedro Vitor, do Clube do Remo, David Cruz, Rodrigo, Balão Marabá, do Águia

Cartão Vermelho: Anderson Uchoa, do Clube do Remo

Remo

Vinícius, Lucas Marques (Rodriguinho), Diego Guerra, Ícaro (Diego Ivo), Leonan (Ronald), Uchôa, Pablo Roberto, Soares (Fabinho), Pedro Vitor, Jean Silva (Lucas Mendes) e Muriqui

Técnico: Fábio Cortez [Interino]

Águia

Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz (Rodrigo), Betão e Evandro; Castro, Patrick, Danilo Cirqueira (Balão Marabá) e Wander (Wendell)r; Alan Maia (Adauto) e Luam Parede (Luan Santos)

Técnico: Mathaus Sodré

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo-RJ

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos- BA e Márcia Bezerra Lopes Caetano- RO

Quarto Árbitro: Olivaldo José de Moraes- PA

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo