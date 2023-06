Águia de Marabá empata em 0 a 0 com o Trem e deixa escapar a liderança do Grupo 1 no Zinho Oliveira

Num jogo de muitos gols perdidos no primeiro tempo e também no segundo, Águia e Trem-AP ficaram no empate de 0 a 0 no duelo realizado no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, na noite desta quarta-feira, 14. O resultado manteve o Azulão na vice-liderança do grupo 1 do Brasileirão da Quarta Divisão. O Trem segue na lanterna do grupo. O Águia ficou mais distante do líder Nacional-AM que goleou o São Francisco, do Acre, fora de casa.

PRIMEIRO TEMPO

O Trem como franco atirador na partida, partiu para o jogo aberto, descontraído e foi assim que foi criando chances de gols. O Águia andou se complicando no começo, permitiu avanços dos amapaenses ao gol de Axel Lopes. Bruno Lima, nervoso, foi punido com cartão amarelo aos 13 minutos.

Foram três chances reais de gols desperdiçadas pelo Trem. O veterano Leandro Cearense deu enorme trabalho para zaga marabaense.

O Azulão, depois dos vinte minutos, se ajeitou em campo e passou a impulsionar jogadas de perigo. Numa dessas jogadas, Luam Parede, aplicou uma bicicleta e por pouco não acertou o gol de Eder.

Aos 27’ Evandro, de longe, chutou forte e o goleiro do Locomotiva conseguiu desviar a bola para escanteio.

Aos 45’ Marquuinhos, do Trem, pegou uma sobra de bola, mandou para fora. Outra chance perdida. Em seguida, a defesa amapaense deu bobeira e Luam Parede entrou livre para marcar. O chute foi para fora.

MUDANÇAS

Na segunda fase, os times voltaram com a mesma disposição. Mas, os gols não saíram. Os técnicos fizeram todas mudanças, inclusive o treinador do Águia tirou um zagueiro para a entrada de um atacante. O jogo, contudo, foi nulo de gols.

O Águia joga no sábado (17) contra o líder Nacional-AM, em Manaus, às 16h. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa)

Ficha Técnica

Águia de Marabá 0 x 0 Trem-AP

8ª rodada da Série D do Brasileirão

Data: 14 de junho de 2023

Hora: 20h

Local: Estádio Zinho Oliveira, em Marabá

Águia de Marabá

Axel Lopes; Bruno Limão, Betão, Rodrigo (Adauto) e Evandro; Castro (Alex Chander), Danilo Cirqueira (Gabriel Agú), Patrick, Wander (Luan Santos); Alan Maia (Douglas Lima) e Luam Parede

Técnico: Mathaus Sodré

Trem-AP

Eder; Adriano, Cleberson, Rubran e Douglas; Tácio, Zé Arthur (Sílvio), Marquinho (Lucas) e Edicleber (Netinho); Leandro Cearense (Wanderson) e Pedro Foguete (Rafael Negreiro)

Técnico: Sandro Macapá.

Arbitragem

Arbitragem: Fabio Gomes de Sousa (PI)

Cartão Amarelo: Bruno Limão, Danilo Cirqueira, do Águia; Zé Arthur, Tácio, do Trem.

Imagem: Reprodução/Futebol Interior