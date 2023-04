Águia e Paysandu se enfrentam em Marabá na primeira partida de ida da semifinal do Parazão

O Campeonato Paraense de 2023 entra no afunilamento rumo ao seu desfecho. Neste sábado, 22, Águia de Marabá e Paysandu fazem o primeiro duelo da semifinal entre ambos no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, a 500 quilômetros de Belém pela Rodovia BR-010, a Belém-Brasília, a partir das 17h, cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém. O jogo de volta acontece dia 29 na Curuzu, às 19h.



O confronto deste sábado promete muitas emoções, como ocorre quando os rivais se deparam em disputa de três pontos. Entretanto, a maior responsabilidade é do Paysandu que no dia 25 tem compromisso muito importante pela Copa do Brasil em Belém, diante do Fluminense, do Rio de Janeiro.



O bicolor viajou de avião para Marabá para evitar o desgaste no elenco. O técnico Márcio Fernandes espera sair do jogo contra os marabaenses sem problema no time.



“Vamos encarar uma semana de decisões. É jogo difícil contra o Águia de Marabá, e depois o Fluminense pela Copa do Brasil. Estamos confiantes, temos um grupo muito bom e todos estão focados no mesmo objetivo”, comentou.



Todos os titulares estão à sua disposição, uma garantia de que o time bicolor estará 100% em campo.



O Águia, comando por Mathaus Sodré, já realizou cinco jogos em Marabá, onde no Zinho Oliveira, venceu três, empatou um e teve uma derrota. O goleiro Axel Lopes continua sendo ‘paredão’ do Azulão com suas grandes defesas. No meio-campo, destaque para Castro e o veterano Balão Marabá. Na linha de frente a impetuosidade de Luam Parede, atacante de boa mobilidade na área adversária. (Braz Chucre/Ronabar)

Ficha Técnica

Águia x Paysandu

Campeonato Paraense – 2023- Semifinal – Jogo de da

Data: 22/04/2023

Local: Estádio Zinho Oliveira

Hora: 17h

Árbitro: Klever da Costa Lobo- PA

Assistentes: Jhonathan Leone Lopes e Carlos Eduardo Galeno Benevides- PA

Águia de Marabá

Axel Lopes; Bruno Limão, David, Castro, Evandro; Balão Marabá, Danilo Cirqueira, Betão, Adauto; Vander e Luam Parede

Técnico: Mathaus Sodré

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Genílson, Wanderson, Igor Fernandes; João Vieira, Kelvi, Ricardinho, Vinícius Leite; Luis Phelipe e Mário Sérgio

Técnico: Márcio Fernandes

Imagem: Agência Paysandu