Águia elimina o Goiás e faz história na Copa do Brasil ao ganhar mais de R$ 2 milhões

O Águia, de Marabá, está na terceira fase da Copa do Brasil ao lado de Remo e Paysandu. Num duelo dramático, decidido nas cobranças de penalidades, o Azulão de Marabá eliminou o poderoso Goiás ao vencê-lo por 7 a 6 nos pênaltis, após o empate de 0 a 0 no tempo normal no Estádio Zinho Oliveira. O gramado encharcado não foi problema para os times que proporcionaram um jogo cheio de lances emocionantes.

O Goiás, mais tarimbado, dominou boa parte da partida, criando jogadas de perigo ao gol de Axel Lopes que mostrou muito arrojo, salvando sua equipe em vários momentos.

Ganhando espaço no meio-campo, o Goiás impulsionou seus avanços em direção ao gol marabaense.

O Águia, mesmo sendo pressionado, sabia sair para o jogo e levar pânico para o goleiro Tadeu.

No segundo tempo, o Goiás aumentou o ritmo de jogo. Teve muitas oportunidades, sobretudo fazendo blitz na zaga aguiana.

Mesmo com sinais de cansaço devido o gramado estar pesado, o Aguia aguentou o ‘rojão’ dos goianos, levando a decisão de vaga para cobrança de penalidades, onde foi mais eficiente.

A torcida fez a maior festa no Zinho Oliveira pela grande conquista do Azulão.

O jogo teve arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira, SP, com bom trabalho. (Colaboração/Braz Chucre/Ronabar)

Ficha Técnica

Goiás –PA x Goiás – GO

Copa do Brasil – 2023

Local: Estádio Zinho Oliveira – Marabá- PA

Hora: 19h

Águia

Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Alan Maia; Castro, Balão Marabá, Wander e Adauto; Luan Santos e Luam Parede

Técnico – Mathaus Sodré

Goiás

Tadeu; Apodi, Lucas Helter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Vinícius, Felipe Pereira e Juan Palácios; Diego Gonçalves e Nícolas

Técnico – Guto Ferreira

Arbitragem

Luiz Flávio de Oliveira – SP

Assistente 1: Inês Back [Fifa] – SP

Assistente 2: Leonardo Tadeu – SP

4º Árbitro: Djonaltan Costa Araújo – PA

Imagens: Reprodução