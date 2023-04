Águia não resiste ao domínio do Fortaleza no Mangueirão e está eliminado da Copa do Brasil

Quando a fase está boa, tudo dá certo. O Fortaleza-CE, mesmo poupando vários titulares, não encontrou resistência no Águia, de Marabá, e saiu de campo com outra vitória, desta vez, pelo placar de 2 a 0.

O jogo, no Mangueirão, na noite desta quarta-feira, 26, teve o controle do tricolor cearense. Aos cinco minutos, Romarinho entrou livre na defesa marabaense e mandou um petardo. A bola bateu no peito do goleiro Axel Lopes.

Entretanto, três minutos depois, Romarinho encontrou o caminho do gol. Houve bate-rebate na zaga e o atacante tocou para dentro. Abriu o placar.

O gol desarrumou o sistema defensivo do azulão que passou a ser bombardeado com mais intensidade.

Mas, aos 21 minutos, numa escapada de Luan Santos, o Águia chegou à área alencarina pela primeira vez.

SEGUNDO GOL

Aos 28 minutos Romarinho sai da marcação de Bruno Limão e centra. Vinicius Zanocelo emenda de primeira, sem chances de defesa para Axel Lopes.

CHANCES

O Águia, não se entrega, vai em frente criando jogadas de perigo. Aos 31 minutos Luan Santos cabeceia e Maurício Kozlinski defende. E também faz outra defesa no chute de Rodrigo aos 38 minutos

Aos 48 minutos, Castro cabeceia e Kozlinski defende com firmeza.

SEGUNDO TEMPO

O jogo perde um pouco do seu brilho por conta das inúmeras mudanças por parte dos técnicos. O Fortaleza, porém, tem o domínio da partida, tocando a bola. O Azulão pouco representa.

Aos 41 minutos Yago Pikachu é derrubado dentro da área. Pede pênalti. O árbitro não dá atenção. Já aos 42’ Guilherme perdeu gol, chutando para fora.

EXPULSÃO

Aos 45 minutos tem tumulto entre jogadores com empurra, empurra de ambos os lados. O árbitro expulsa Ceballos, do Fortaleza, e Danilo Cirqueira, do Águia.

PERDIDO

Aos 51 minutos Yago Pikachu avança, livre, bate e Axel Lopes rebate com os pés.

Fortaleza, no agregado, marcou 8 a 1. O Águia, agora, vai se preparar para enfrentar o Paysandu pelo Parazão (semifinal). O Tricolor do Pici segue na Copa do Brasil. (Braz Chucre/Ronabar)

Ficha Técnica

Águia- PA 0 x 2 Fortaleza-CE

Copa do Brasil 2023 – Jogo de Volta

Local: Mangueirão

Hora: 19h30

Gols: Romarinho, 8’ 1/T; Vinicius Zanocelo, 28’ 1/T

Cartão Amarelo: Benevenuto, Hércules, do Fortaleza;

Cartão Vermelho: Danilo Cirqueira, do Águia; Ceballos, do Fortaleza.

Águia de Marabá

Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Rodrigo e Evandro (Romarinho); Castro (Patrick), Danilo Cirqueira, Gabriel Agu (Balão Marabá) e Adauto (Alan Lima); Douglas (Wendell) e Luan Santos

Técnico: Mathaus Sodré

Fortaleza

Maurício Kozlinski; Dudu (Hercules), Benevenuto, Ceballos e Lucas Esteves; Zé Welison (Pochettinho), Zanocelo, Lucas Sasha (Guilherme) e Yago Pikachu; Romarinho e Silvio e Romero (Moisés)

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Arbitragem

Arbitragem: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo (PA)

Árbitro de Vídeo: Philip Georg Bennett (RJ)

Imagem: Ascom/Fortaleza