Águia perde jogo e liderança do grupo A do Brasileiro da Série D no Estádio Canarinho

Com time alternativo em campo, o Águia, de Marabá, perdeu o jogo e a liderança do grupo A do Brasileiro da Série D. Neste sábado, 13, o Azulão caiu diante do São Raimundo-RR pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ DE 3 a 1 no duelo realizado no estádio Canarinho, em Boa Vista, capital roraimense.

Por conta da decisão do Parazão de 2023, o técnico Mathaus Sodré poupou vários titulares para o confronto com o Mundão.

No começo, o Azulão surpreendeu e saiu na frente com o gol de Balão Marabá em cobrança de penalidade aos 15 minutos. Bola bem batida com André Regly pulando para um lado e bola para o outro.

O Mundão empatou aos 41 com o golaço de Kayo Fernando, num bate-pronto de fora da grande área. O goleiro Alex Lopes apenas olhou a bola entrar.

A virada do São Raimundo aconteceu dois minutos depois. Luã faz tabela com Carlinhos Souza que bate no canto. Axel Lopes ainda toca na bola, sem evitar o gol dos roraimenses.

Domínio

No segundo tempo o São Raimundo jogou todo tempo no campo dos visitantes. O Águia, apesar de dominado pelo Mundão, tentou corrigir os detalhes com mudanças.



FATAL

Aos 47 minutos Reina domina a bola e passa para Carlinhos Canela que limpa a jogada e manda de pé esquerdo no ângulo, num gol bonito.

Leandro Almeida Damas de Oliveira, DF, dirigiu a partida. Puniu com cartão amarelo Mathaus Sodré, técnico do Águia, além de Da Silva, Balão Marabá, Wander Carioca e Danilo. Igor, do São Raimundo.



PRÓXIMA RODADA

O São Raimundo, ainda no estádio Canarinho, recebe o Trem, do Amapá, no próximo domingo, dia 21, às 17h.

O Águia joga também no domingo, 21, contra o Humaitá-AM, às 16h, no Zinho de Oliveira. (Reportagem: Braz Chucre/Edição: Roberto Barbosa/Ronabar)

Imagem: Hélio Garcias/São Raimundo-RR