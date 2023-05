Águia rasga véu do Princesa de Solimões no Estádio Zinho Oliveira

O Águia de Marabá foi simplesmente cirúrgico frente ao Princesa do Solimões-AM no duelo realizado no Estadio Zinho Oliveira. O Azulão goleou o Tubarão pelo placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 0. Caberia mais gols, se não fossem as boas intervenções do goleiro Waldson.

O time paraense larga bem na tabela do grupo A e, com seus três primeiros pontos na tabela, já é líder.

O goleiro Axel Lopes, novamente, foi destaque do time marabaense com a defesa de um pênalti cobrado pelo experiente Aleilson.

Veloz.

O Princesa do Solimões começou a mil, num futebol veloz com Aleilson e Jonas assustando o gol marabaense. O Águia se recompôs e passou a encarar os visitantes.

Aos 16 minutos Waldson evitou o gol de Alan Maia. Mas, aos 23 minutos, Wander, num chute cruzado, abriu o placar.

Perigo

Aos 31 minutos, Koffi colocou a bola na área aguiana e Axel Lopes saiu bem no lance.

GOL

Nos acréscimos do primeiro tempo, Alan Parede ampliou o placar completando a jogada iniciada por Alan Maia.

PÊNALTI

No segundo tempo o panorama foi mais elétrico. O Tubarão, com mudanças, ganhou mais poder ofensivo. Aos 28 minutos houve uma bola na mão de Luan Santos com o árbitro alagoano marcando a penalidade. Aleilson, ex-Águia, se preparou. O chute, mesmo forte, foi defendido por Axel Lopes.

SAL

O Águia assumiu o comando da partida. Aos 42 minutos, Wendell preparou toda jogada e passou a bola para Luan Santos marcar e finalizar o placar de 3 a 0.

O jogo no Zinho Oliveira teve a direção de José Jaini Oliveira Bispo, de Alagoas. Douglas Lima, do Águia, e Aleilson, do Princesa, foram punidos com cartão amarelo.

O Águia joga no sábado, 13, contra o São Raimundo-RR, às 17h. O Princesa recebe em Manacapuru-AM, o São Francisco-AC, no domingo, 24, às 17h. (Reportagem: Braz Chucre; Edição: Roberto Barbosa)

Imagem: Reprodução