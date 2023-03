Águia recebe o Goiás pela Copa do Brasil, hoje, no Zinho Oliveira, em Marabá

O Águia, time paraense de Marabá, no sudeste do Estado, região do Araguaia, tem grande desafio pela frente na noite desta quarta-feira, 15. Enfrenta o Goiás pela Copa do Brasil de 2023. O duelo, cercado por uma enorme expectativa, acontece no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, a partir das 19h. O torcedor marabaense esgotou os ingressos, cerca de 2.500 bilhetes. Quem não estiver em Marabá poderá acompanhar tudo com a equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

O “Azulão” quer fazer bonito diante de sua torcida e ser o terceiro clube paraense na 3ª etapa da competição nacional, a exemplo do Clube do Remo e do Paysandu.

Como se trata de jogo único, se houver empate no tempo normal, o classificado sairá das cobranças de penalidades.

O Goiás, na Copa do Brasil, precisou recorrer à vantagem do empate oferecida aos visitantes diante do ASA-AL.

No Estadual Goiano, deu um passo importante na direção da decisão do campeonato ao superar o Anápolis, por 1 a 0. Assim, ficou em vantagem para o confronto de retorno,

O time está defendendo uma invencibilidade de 15 partidas. Sua última derrota aconteceu em 15 de janeiro, diante do Atlético-GO, por 2 a 1. São 11 vitórias e quatro empates.

O Azulão Paraense também está numa boa fase. No Parazão, é o segundo colocado na pontuação geral e vem de quatro vitórias seguidas.

O técnico Mathaus Sodré quer emplacar a quinta e mostra muita confiança para vencer o duelo. Sodré conta com todos os titulares.

O vencedor receberá de premiação da Confederação Brasileira de Futebol – CBF, a quantia de R$ 2.1 milhões. A diretoria do Águia decidiu que, em caso de vitória do Azulão, 25% do valor será destinado aos atletas. Muito justo!

Ficha Técnica

Goiás –PA x Goiás – GO

Copa do Brasil – 2023

Local: Estádio Zinho Oliveira – Marabá- PA

Hora: 19h

Águia

Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Alan Maia; Castro, Balão Marabá, Wander e Adauto; Luan Santos e Luam Parede

Técnico – Mathaus Sodré

Goiás

Tadeu; Apodi, Lucas Helter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Vinícius, Felipe Pereira e Juan Palácios; Diego Gonçalves e Nícolas

Técnico – Guto Ferreira

Arbitragem

Luiz Flávio de Oliveira – SP

Assistente 1: Inês Back [Fifa] – SP

Assistente 2: Leonardo Tadeu – SP

4º Árbitro: Djonaltan Costa Araújo – PA

Imagem: Ascom/Águia