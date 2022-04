Águia sai na frente da Tuna em disputa pelo 3° lugar do Parazão 2022

A Tuna Luso Brasileira abriu guarda e deixou que o Águia de Marabá vencesse o jogo de ida na disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022, no Estádio Zinho Oliveira, na tarde deste sábado, 2, em Marabá. O jogo, eletrizante, teve o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 2 para os donos da casa com a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.



O Águia de Marabá fez três gols no primeiro tempo e a Tuna reagiu e fez dois gols no segundo tempo. Foi uma partida show de bola, com a

tempo bastante movimentado. O Azulão chegou a abrir 3 a 0, mas viu o Cruz-Maltino regir. Os cinco gols do jogo saíram na etapa final. Flamel e Luam Parede (duas vezes) marcaram para o time marabaense, enquanto Paulo Rangel (pênalti) e Lucão descontaram para os lusos.



TIRA-TEIMA

A decisão de quem será o terceiro colocado do Parazão 2022 ficou para a próxima terça-feira, 5. É quando Águia e Tuna voltam a se enfrentar, no Estádio Francisco Vasques, o Souza, em Belém. A partida começará às 9h30. O Azulão tem a vantagem do empate. Já a Tuna precisa vencer por dois gols de diferença no tempo regulamentar para ficar com o “bronze”. Caso haja triunfo Cruz-Maltino por um gol, a decisão será nos pênaltis.



A disputa pelo terceiro lugar é muito importante para as duas equipe, pois valerá a classificação para a Copa do Brasil de 2023, o que vai garantir para Águia de Marabá ou Águia Guerreira uma cota de R$ 600 mil. Outra receita em jogo é do próprio Campeonato Paraense. Quem terminar em terceiro leva R$ 106 mil, enquanto o quarto recebe R$ 53 mil do prêmio de meritocracia da FPF.

A Tuna ainda joga nesta temporada a Série D, enquanto o Águia se classificou para a Quarta Divisão de 2023.

Imagens: Luis carlos/Ascom TLB