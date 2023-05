Águia vence Humaitá-AC e reassume liderança do grupo A da Série D de 2023

O Águia venceu o Humaitá-AC e reassumiu a liderança do grupo A do Brasileiro da Série D. Jogando neste domingo, 21, no Zinho Oliveira, em Marabá, o Azulão marcou 2 a 0 nos acreanos com um gol em cada tempo.O Águia soma agora seis pontos ganhos, o mesmo número do Nacional-AM, porém, leva vantagem no saldo de gols. O jogo teve a transmissão lance a lance da equipe dos Titulares do Esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130.O Humaitá, um time jovem, com uma faixa etária de 23 anos, deu muito trabalho, exigiu muita atenção do Azulão.

O Águia, no entanto, freou o ímpeto acreanos. Aos 32 minutos com o gol de Luam Parede.A jogada iniciada pelo meia Adauto foi completada pelo atacante com perfeição.No segundo tempo, mesmo com domínio, o Águia teve dificuldades para chegar ao gol de Babau. Aos 20 minutos, Adauto, da entrada da grande área acertou um ‘balaço’ sem chances para o goleiro do Humaitá.O Águia desfrutou de outras oportunidades de gols que foram desperdiçadas por Luan Santos. O Humaitá também teve chances. Axel Lopes parou os visitantes com suas grandes defesas.

Rodada

Na próxima rodada, o Águia vai encarar o São Francisco-AC, dia 29, em Rio Branco, às 20h. O Humaitá vem a Belém para duelar diante da Tuna, dia 27, às 18h. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagem: Reprodução