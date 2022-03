Domingo é dia de descanso mas também é dia de futebol, e as equipes do Águia de Marabá e Paysando se enfrentam logo mais pelo Campeonato Paraense (Parazão) as 17h no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA).

O Jogo terá transmissão ao vivo pela Super Marajoara com narração de Frank Souza, reportagem de Gabriel Freitas e comentários de Pio Netto.

A equipe do Águia fechou a fase do Parazão na vice-liderança do Grupo A, onde acumulou 3 vitorias, 3 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 9 sofridos. Já na fase das quartas de final, o time enfrentou duas vezes o Castanhal, sendo um empate e uma vitória.

Para o líder do grupo A na primeira fase da competição, o Paysandu totalizou 5 vitorias, 2 empates e 1 derrota, além de 14 gols marcados e 6 gols sofridos. Na ultima etapa da competição o Paysandu venceu o Tapajos duas vezes, sendo uma por 4 a 0 e outra por 1 a 0.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira