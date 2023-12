Ai Pin terá primeiras unidades entregues em março, afirma Humane

O Ai Pin, solução da empresa Humane que promete revolucionar as formas de interação com dispositivos eletrônicos, terá suas primeiras unidades entregues em março de 2024. O anúncio foi feito pela própria marca, por meio de suas redes sociais.

Segundo o comunicado, as entregas serão feitas de acordo com a ordem de compra. Ou seja, será dada prioridade às primeiras pessoas que adquiriram o produto na fase de pré-venda, iniciada no mês passado.

Ai Pin funciona por voz, gestos e mais

Por meio de Inteligência Artificial (IA) com base no modelo de linguagem GPT-4, o Ai Pin tem a ambição de ampliar as funções típicas dos celulares, mas de forma mais compacta e inteligente.

Para isso, o pequeno gadget pode realizar tarefas por meio da voz, como a realização de chamadas telefônicas ou mesmo pesquisas na internet. As respostas são realizadas com geração de voz por IA, inclusive com personalizações a partir do perfil de quem usa o acessório.

A sua ficha técnica é liderada por um processador Snapdragon não identificado, que opera em frequências de até 2,1 GHz. De acordo com a Humane, o componente traz a performance “fundamental para a realização de tarefas de IA”.

Seu conjunto de desempenho ainda traz 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno, algo como um intermediário entre um smartwatch e um celular de entrada.

O acessório também é capaz de emitir luzes laser na palma da mão, para mostrar informações como data e hora, temperatura e mais. Controles de música são realizados por meio de gestos, para passar as faixas ou pausar o som.

Acessório continua disponível para compra

O Ai Pin ainda pode ser comprado por meio do site oficial da Humane, por um preço inicial de US$ 699 (cerca de R$ 3.376 em conversão direta) para o modelo na cor Eclipse (preto). Contudo, as opções em Lunar (branco e cromado) e Equinox (preto e cromado) saem por US$ 799 (~R$ 3.859).

A embalagem do produto também incluirá carregadores em formato de base e capa, e suportes para uso do produto como um broche. Além do custo do gadget, o uso de todos os recursos do Ai Pin exigirá uma assinatura com mensalidade de US$ 24 (~R$ 116).

Fonte: IG/Foto: Vinícius Moschen