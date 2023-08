Em função do licenciamento de Evandro Corrêa da Presidência da Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia – AIJAM para concorrer à eleição do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará – Sinjor – PA, em seu lugar assumiu o cargo interinamente, o jornalista Roberto Barbosa, editor de TI de A PROVÍNCIA DO PARÁ.