Ainda há vagas disponíveis para novos alunos na rede estadual de ensino

A partir desta quinta-feira (23) a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) continuará om o processo de matrículas para novos estudantes que desejam ingressar na rede pública de ensino paraense. Interessados devem procurar diretamente a secretaria da escola desejada. No site da Secretaria é possível ter acesso as unidades que ainda estão disponibilizando vagas.

Segundo o sistema da Seduc, das 180 mil vagas oferecidas no calendário letivo de 2023, mais de 106 mil já foram preenchidas em todo o estado do Pará. “Apesar das aulas já terem começado, é importante ressaltar que ainda estamos matriculando novos estudantes até o dia 17 de março. O estudante pode ir diretamente na escola e fazer essa matrícula, considerando o saldo de vagas remanescentes de cada espaço de aprendizagem”, explica Suely Dumont, coordenadora de Matrícula Escolar da Seduc.

Estudantes interessados podem acessar o site da Seduc (https://www7.seduc.pa.gov.br/prematricula/?opcao=VagasEscola) ou ainda ligar na Central de Atendimento (0800.280.0078), a partir de quinta-feira (23), das 08h às 17h, para verificar onde há vagas disponíveis.

Documentação – Alunos, pais ou responsáveis devem ficar atentos às documentações necessárias para matrícula: original e cópia da certidão de nascimento, certidão do registro civil ou RG; CPF e comprovante de residência atual; duas fotos 3×4 recentes; carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos); comprovante de imunização contra a Covid-19 (para alunos acima dos 12 anos); inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) – somente a cópia da frente (folha resumo), e a ressalva ou histórico escolar original.

Vale lembrar que a renovação de matrícula dos estudantes que permaneceram na rede estadual de ensino ocorreu de forma automática. As aulas na rede estadual de ensino iniciaram no último dia 13 de fevereiro, em todo o estado. Até a última sexta-feira (17), a Seduc já havia registrado quase 434 mil estudantes matriculados no ano letivo 2023.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará