Ainda no mês dedicado ao Combate a LGBTIfobia prefeitura de Belém promove ações de cidadania para a população LGBTQI+

No próximo sábado (28), a Prefeitura de Belém, por meio da Coordenadoria de Diversidade Sexual (CDS), em parceria com órgãos municipais e estaduais, irá promover uma ação com Serviços de cidadania para a população LGBTQI+, com o objetivo de fortalecer a cidadania desta população.

Serão ofertados os serviços de emissão de RG, assessoria jurídica, serviços de cadastramento á população LGBTQI artística e outros serviços direcionados ao combate da violência ligada as LGBTfobia.

O mês de maio é dedicado ao Combate a LGBTfobia, sendo o dia 17 de maio, dia histórico em que é celebrado o Dia Internacional de Combate á LGBTOfobia, pois em 1990 a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a Homossexualidade do Código Internacional de Doenças (CID). Dessa maneira, o evento faz parte das ações promovidas pela CDS, com o objetivo de garantir os direitos da população LGBTQI+.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Belém e será realizado as 8h até as 13h, no Espaço Mestre 70, na Av. José Bonifácio, n° 2981, no bairro Guamá, em Belém.

Os documentos necessários para participara do evento, são comprovante de residência, RG, CPF e certidão de nascimento (originais e cópias). Já para a emissão de RG é necessário apresentar também a certidão de nascimento (original e cópia) e duas fotos 3×4.

