Al Hilal bate Wydad nos pênaltis e pega o Flamengo na semi do Mundial

O adversário do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa está definido. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, venceu o Wydad Casablanca, do Marrocos, nos pênaltis por 5 a 3 após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, em jogo repleto de emoções disputado neste sábado em Rabat, no Marrocos. El Amloud abriu o placar para o time marroquino, mas Kanno deixou tudo igual cobrando pênalti.

Veja abaixo galeria de fotos do jogo:

PRIMEIRAS CHANCES

O Wydad Casablanca começou a partida pressionando o Al-Hilal. Logo aos cinco minutos de jogo, o capitão do time marroquino Jabrane emendou chute forte após cobrança de falta e obrigou o goleiro Al-Mayouf a fazer uma boa defesa.

E os donos da casa chegaram ao gol com Lamkel Ze após ótima jogada individual pela direita de Bouhra, mas a arbitragem invalidou o lance por conta de impedimento do centroavante do Wydad Casablanca.

A equipe marroquina conseguiu pressionar o rival saudita durante a maior parte da etapa inicial, utilizando-se de imposição física e jogadas pelas pontas, acionadas em sua maioria por Daoudi. Por sua vez, o Al-Hilal sequer finalizou na direção certa.

GOL MERECIDO

O Wydad Casablanca pulou na frente no placar logo no início do segundo tempo. Aos sete minutos, após cobrança de escanteio, o defensor do Al-Hilal desviou para trás e El Amloud testou para o fundo do gol, abrindo o marcador para o time da casa.

SALVOU!

Atrás no placar, o Al-Hilal intensificou a pressão e ficou muito perto de empatar o jogo. Aos 26, Marega recebeu, saiu na cara do goleiro e, no rebote, Al-Dawsari finalizou com o gol aberto, mas a zaga do Wydad salvou. O lance chegou a ser revisado no VAR por conta de um possível pênalti, mas nada foi marcado.

PÊNALTI NO FIM

Próximo do fim, aos 43 minutos, Salud recebeu dentro da área, fez o corte e a bola bateu na mão de Attiyat Allah. O árbitro não precisou nem do VAR para assinalar o pênalti e, após a confusão por conta da marcação, Jabrane, capitão do Wydad foi expulso. Kanno foi para a cobrança e, com categoria, deixou tudo igual.

MAIS UMA EXPULSÃO

A prorrogação começou quente, mantendo o ritmo do final do tempo regulamentar. Kanno, autor do gol de empate, recebeu segundo amarelo após pisão em El Hassouni e foi expulso. O lance inovou na arbitragem por conta da comunicação da decisão do juiz em áudio, deixando com maior transparência.

QUASE A VIRADA

O Al-Hilal ficou muito perto de conseguir o gol da virada com Marega, no último minuto do primeiro tempo da prorrogação. O centroavante recebeu, aproveitou a sobra da rebatida dentro da área e saiu na cara do gol, mas mandou para fora.

VITÓRIA SAUDITA NOS PÊNALTIS

Na disputa das penalidades, vitória do Al-Hilal por 5 a 3, com 100% de aproveitamento nas cobranças. Marega, Vietto, Sheri, Abdullah e Aljuwayr marcaram para o time saudita. Do outro lado, Amloud, Onajem e Daoudi marcaram, mas Attiat-Allah perdeu o pênalti inicial do Wydad, acertando a trave.

ALÔ, NAÇÃO!

O Al-Hilal reencontra o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, reeditando o confronto de 2019, na qual o Rubro-Negro saiu vitorioso por 3 a 1. O jogo será na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília) e vale vaga na grande decisão do torneio da Fifa.

Fonte: IG/Foto: Reprodução / Twitter Fifa