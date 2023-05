Al Pacino está à espera do quarto filho aos 83 anos

Aos 83 anos, o ator Al Pacino está à espera do quarto filho. A informação foi noticiada pelo TMZ e confirmada por representantes do ator à revista People. Segundo os portais, a namorada do ator, Noor Alfallah, de 29 anos, já está grávida de oito meses.

Conforme a People, o casal foi visto junto pela primeira vez em abril de 2022 em um restaurante. À época, a Page Six publicou que os dois teriam engatado um romance durante a pandemia da Covid-19.

O ator já é pai de Julie Marie, de 33 anos, fruto do namoro com a professora de atuação Jan Tarrant, e dos gêmeos Anton e Olivia, de 22, do relacionamento com a atriz Beverly D’Angelo.

De acordo com o TMZ, Noor Alfallah já viveu romances com o cantor Mick Jagger e com o bilionário Nicolas Berggruen, todos mais velhos.

