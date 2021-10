Alaba marca na vitória do Real sobre Barça, o 1º clássico da temporada

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 no primeiro El Clásico da temporada, diante de 86.422 torcedores no Camp Nou, neste domingo (24). Um chute sensacional do defensor David Alaba e um gol no fim de Lucas Vázquez deram os três pontos ao time de Carlo Ancelotti.

O Barcelona controlou a posse de bola no primeiro tempo, mas o Real foi letal no contra-ataque, abrindo o placar quando Alaba começou a jogada com um desarme e a finalizou no outro lado do gramado com um chute cruzado de perna esquerda da entrada da área.

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, introduziu Philippe Coutinho no intervalo, e os atacantes Sergio Agüero e Luuk de Jong também entraram no decorrer do segundo tempo para tentar buscar o gol de empate.

O árbitro deu sete minutos de acréscimo, e o Real dobrou sua vantagem quando Marc-Andre ter Stegen salvou um chute de Marco Asensio, em outro contra-ataque, mas Vázquez marcou no rebote.

O Barça descontou, aos 52 minutos, com Sergiño Dest cruzando para Agüero na pequena área. O argentino completou, mas foi apenas um gol de consolação. O Real chegou provisoriamente à liderança do Campeonato Espanhol, com 20 pontos.

O Barcelona está em oitavo lugar, cinco pontos atrás.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reuters