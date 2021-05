Álbum de Jorge e Mateus é o 4º mais ouvido globalmente no Spotify

“Tudo em Paz”, da dupla Jorge e Mateus, já conquista sucesso meteórico nas plataformas digitais, especialmente no Spotify

Jorge e Mateus seguem colecionando excelentes resultados em sua carreira e não foi diferente com o novo trabalho “Tudo em Paz” . O álbum, lançado pela Som Livre na última semana, foi o quarto mais ouvido globalmente no Spotify e o único brasileiro no Top10, entre os dias 23 e 25 de abril.

No dia seguinte ao lançamento, a dupla também conquistou outro grande marco na plataforma: todas as 15 faixas do projeto entraram no Top 200 Brasil.

