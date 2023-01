Alckmin se torna presidente em exercício pela primeira vez

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) assumirá a presidência da República, na noite deste domingo (22), pela primeira vez, assim que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixar o espaço aéreo brasileiro em direção à Argentina, em sua primeira viagem internacional como chefe do Executivo , desde que assumiu o cargo pela terceira vez em 1º de janeiro deste ano.

No roteiro da primeira viagem internacional de Lula está previsto um encontro com o presidente argentino, Alberto Fernández, já na segunda-feira (23), além da participação na 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, com a presença de líderes de países das respectivas regiões, que acontece na terça-feira (24). Na quarta (25) à noite, o presidente embarcará para o Uruguai.

O vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, era filiado do PSDB – partido de direita que ajudou fundar – e surpreendeu a todos com sua decisão de aceitar ser vice na chapa de Lula, do PT – principal partido de esquerda do Brasil.

A vitória na eleição de 2022 trouxe fôlego para a carreira das duas figuras históricas do mundo político, que já foram antagônicas em pleitos anteriores e que estavam em situações de declínio – uma vez que Alckmin havia perdido sua força política nos últimos anos e Lula havia sido preso.

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho é natural de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e é médico de formação. Foi por quatro vezes governador de São Paulo, além de vice-governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito de Pindamonhangaba e vereador.

