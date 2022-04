Alcoa celebra o Dia do Trabalhador destacando iniciativas de Inclusão & Diversidade

“Meu nome é Maridene Brito, tenho 37 anos e sou jurutiense. Há 12 anos trabalho na Alcoa e hoje atuo na operação ferroviária. A empresa me deu oportunidades e dei uma guinada na minha vida profissional. Hoje faço algo muito diferente das funções que já atuei. Trabalhar na ferrovia pode ser tranquilo, mas ao mesmo tempo preocupante, porque a todo momento o nível de responsabilidade e atenção tem que estar em 100%”.



Assim como Maridene, milhares de colaboradores e colaboradoras, em todas as localidades da Alcoa ao redor mundo, encontram um ambiente inclusivo, onde podem se sentir à vontade para serem quem são, se desenvolverem pessoal e profissionalmente e buscarem o crescimento profissional. E este dia 1º de maio, dedicado ao trabalhador, é uma excelente data para destacar e celebrar os avanços da Alcoa nos últimos anos para garantir a valorização, direitos, equidade e respeito dos(as) seus (suas) colaboradores e colaboradoras.



“As ações de inclusão, diversidade e equidade da Alcoa são a materialização do nosso propósito de transformar potencial em progresso verdadeiro e do nosso valor Cuidar das Pessoas”, afirma Otavio Carvalheira, presidente da Alcoa Brasil. “Estamos trabalhando fortemente para transformar nossa empresa, cada vez mais, em um lugar em que as pessoas possam vir trabalhar de forma autêntica, desempenhar as suas funções e atingir todo o seu potencial, sem precisar gastar energia para esconder parte importante de quem são e/ou agir de maneira artificial”.



São diversas as iniciativas desenvolvidas para fortalecer processos na implantação de uma cultura inclusiva, que já foram reconhecidas pelo Guia Exame de Inclusão & Diversidade, por dois anos consecutivos. Em 2020, a Alcoa foi reconhecida como a Melhor Empresa em Diversidade no setor de Siderurgia e Mineração e, no ano passado, foi uma das 69 empresas destacadas pela sua atuação em prol da equidade de gênero e racial, da pessoa com deficiência e da promoção dos direitos LGBTI+. Além disso, em 2022, pelo segundo ano consecutivo, a Alcoa recebeu o selo de uma das Melhores Empresas para Trabalhar, pelo Great Place to Work (GPTW), o que comprova o compromisso em criar ambientes cada vez mais plurais, diversos, equânimes, respeitosos e igualitários.



Entre as iniciativas promovidas pela empresa está o Comitê de Inclusão & Diversidade, formado pelo presidente da Alcoa, diretores operacionais, diretor de RH, gerente Regional de Gestão de Talentos e sponsors dos grupos de inclusão, com a missão de promover uma cultura de respeito e a valorização da diversidade, com base na boa governança, engajamento e protagonismo dos colaboradores, inclusive por meio de ações afirmativas.



“Essas são iniciativas têm por objetivo construir possibilidades equânimes para todas as pessoas, em especial àquelas que fazem parte de grupos sub-representados, como mulheres, pessoas negras, com deficiência e LGBTQI+, por meio da contratação intencional e inclusiva”, explica André Rolim, diretor de RH. “Em 2021, a nossa meta era preencher pelo menos 50% das vagas com grupos sub-representados, e conseguimos alcançar 68% de contratação de mulheres e pessoas negras. Além disso, em 2022, lançamos o Programa de Formação de Mulheres na Operação, em parceria com o SENAI, com foco em preparar 50 mulheres para atuar em nossa operação de produção de alumínio primário, em São Luís (MA)”.



Os Programas de Estágio e Trainee também têm acelerado os esforços da Alcoa para o tema Diversidade & Inclusão. “Neste ano, tivemos 86% de aprovação de representantes de grupos sub-representados, sendo 66% de mulheres e 55% de pessoas negras, no Programa de Estágio; e 100% no Programa de Trainee, sendo 61% de mulheres e 66% de pessoas negras”, ressalta o diretor.



Outro destaque são os grupos de inclusão. “O primeiro a ser criado foi a AWN (Rede de Mulheres da Alcoa), há 20 anos, depois vieram o EAGLE, que tem como missão promover uma cultura inclusiva e acolhedora para a comunidade LGBTQIA+; o AWARE, para a inclusão étnico-racial; e o ABLE, voltado para as pessoas com deficiência”, conta Otavio. “A AWN ajudou a mudar o perfil da Alcoa. Hoje, temos mais de 640 mulheres trabalhando na Alcoa Brasil, sendo que 96 ocupam cargos de liderança”.



A Alcoa também participa de fóruns para a Diversidade & Inclusão no país, como o Movimento Mulher 360, MOVER (Movimento pela Equidade Racial), Fórum LGBT e REIS (Rede Empresarial de Inclusão Social).



Imagem: Ascom/Alcoa