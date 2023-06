Alcoa e Governo do Pará assinam ordem de serviço para construção de Usina da Paz

A Alcoa e o Governo do Pará dão início à construção da Usina da Paz em Santarém, na região oeste do Pará. A ordem de serviço foi assinada ontem, quinta-feira, 22, e contou com a presença do Governador do Pará, Helder Barbalho; do presidente da Alcoa Brasil, Otavio Carvalheira, além de autoridades estaduais e municipais, como o Secretário Regional de Governo, José Maria Tapajós e o prefeito Nélio Aguiar.

As futuras instalações serão construídas em um terreno de 13 mil metros quadrados, localizado no Residencial Salvação, às margens da Rodovia Fernando Guilhon.

A Usina da Paz é um projeto integrado ao programa estadual Territórios Pela Paz, coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a iniciativa privada e prefeituras. A finalidade desses grandes complexos públicos, já instalados em Belém e nos municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás, é garantir a execução de serviços e a permanência do Estado, com ênfase na prevenção à violência, inclusão social e fortalecimento comunitário, a partir de quatro pilares: assistência, profissionalização, esporte/lazer e cultura.

As Usinas oferecem à população mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado, como espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também há espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

“Agradeço ao time da Alcoa. Fico feliz quando uma empresa explora as riquezas minerais, mas compreende que precisa deixar um legado e contribuir para que o Pará seja um estado melhor. A partir desta Usina, o povo de Santarém vai lembrar da Alcoa como parceira do maior programa de inclusão e cidadania do Brasil e que está sendo implantado aqui”, destaca Helder Barbalho, Governador do Pará.

EXPANSÃO

Seguindo a Lei nº 9.771, que tornou o Programa Territórios pela Paz (TerPaz) como política de Estado, o objetivo é expandir o programa para permitir a construção de novas Usinas da Paz (UsiPaz) no interior do estado, por meio de articulação com os municípios. A lei institui as usinas da paz como instrumentos materiais e equipamentos públicos para a consecução dos objetivos da política pública. As obras dos complexos são executadas em parceria com a iniciativa privada. A Alcoa é parceira da usina que vai beneficiar a região do baixo Amazonas.

“Além da oportunidade de contribuirmos com desenvolvimento de Juruti, onde operamos há 14 anos e temos constantemente participado das agendas que envolvem o desenvolvimento sustentável da cidade, agora temos a honra de poder participar da agenda de crescimento desta rica região. Hoje, assinamos aqui, em Santarém, este compromisso de construir e entregar a usina da Paz que vai beneficiar a região, cumprindo assim, nossos propósitos como empresa de cuidar das pessoas e transformar potencial em progresso verdadeiro, conclui Otávio Carvalheira, presidente da Alcoa Brasil.

Imagens: Divulgação