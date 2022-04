Alcoa e Ufopa reforçam parceria para implantar Centro Tecnológico no Oeste do Pará

A Alcoa e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) deram mais um importante passo para a implantação do Centro Tecnológico em Geociências e Engenharia Aplicada, que terá sede nos municípios de Santarém e Juruti. A Fundação Alcoa confirmou o repasse de R$ 2,3 milhões à universidade, que já iniciou a compra dos equipamentos que integrarão esta moderna estrutura.

Por meio dessa parceria institucional, a Ufopa está viabilizando a aquisição de insumos e equipamentos de última geração para os laboratórios de Geociências, beneficiando diretamente os cursos de Geofísica e Geologia, em Santarém, além do curso de Engenharia de Minas em Juruti.

No total, quatro laboratórios devem ser totalmente equipados para atender às demandas da universidade: Laboratório de Geoestatística, Planejamento de Mina e Simulação; Laboratório de Mecânica das Rochas e Solos; Laboratório de Geoquímica e Hidrogeoquímica e Laboratório de Métodos Potenciais.



“Recebemos os recursos da Fundação Alcoa agora em fevereiro de 2022 e o projeto tem que ser executado até julho de 2023. Essa parceria veio para fomentar a estruturação dos nossos laboratórios por meio da compra de equipamentos e insumos, para que possamos desenvolver as atividades de ensino, pesquisa, extensão e de inovação tecnológica com qualidade”, explica a professora Erica Cabral, do curso de Geologia.



INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Um dos principais objetivos da parceria é a aquisição de equipamentos de última geração para melhor desenvolver as atividades de pesquisas minerais. Por isso, a universidade está adquirindo um espectrômetro de absorção atômica, um magnetômetro, um gamaespectrômetro e um sismógrafo, além de computadores de alto processamento.



“Agora estamos esperando esses equipamentos chegarem ao Brasil. Como é um projeto de desenvolvimento científico e de inovação tecnológica, conseguimos junto ao CNPq a isenção de taxas e impostos sobre os equipamentos”, explica a docente Erica Cabral.

Em recente visita à universidade, o gerente de Relações Institucionais da Alcoa, José Haroldo Chaves Paula, conheceu o projeto, assim como os locais onde funcionarão alguns laboratórios em Santarém. De acordo com a Ufopa, ainda no primeiro semestre deste ano, também, serão apresentados os espaços no Campus de Juruti, que serão transformados em laboratório.



“Fiquei impressionado com o que foi apresentado sobre o projeto, tanto a estrutura quanto as informações, a transparência com que a Ufopa vem conduzindo esse projeto. Ficamos muito bem impressionados. O espaço aqui é maravilhoso. E a chegada desses equipamentos vai dar uma impulsionada nos cursos, na qualificação e nos trabalhos de formação que estão em andamento. A nossa expectativa é que esses recursos se transformem de fato em benefício para a comunidade acadêmica, e que a gente tenha profissionais de qualidade formados, que possam acessar posições em empresas da região com formação adquirida em Santarém, Juruti e em outros municípios onde a Ufopa está presente”, avalia José Haroldo.

Imagem: Ascom/Alcoa