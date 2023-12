Alcoa é uma das melhores empresas para trabalhar no Norte e Indústria

A Alcoa, líder na produção de alumínio no país, é referência em gestão de pessoas, de acordo com o Great Place to Work (GPTW), nos rankings Norte e Indústria. A conquista é resultado de uma avaliação criteriosa com base na qualidade das práticas culturais da organização.

A premiação da 8ª edição do ranking Norte, que aconteceu na última sexta-feira, 08, colocou a empresa na 2ª posição entre as empresas de médio porte, uma acima em relação ao ano anterior (2022). A companhia também foi destaque na 4ª edição do ranking que avalia as melhores indústrias do Brasil, alcançando o 13º lugar entre empresas de grande porte

Entre os destaques do reconhecimento estão os investimentos para tornar as operações mais inclusivas, os programas de desenvolvimento e planos de carreira bem definidos para todas as pessoas colaboradoras.

“Estes resultados comprovam o nosso compromisso em cuidar das pessoas, promovendo experiências cada vez mais alinhadas aos valores e à cultura da organização. Trabalhamos para unir excelência operacional com ações, iniciativas, benefícios e políticas de atração, valorização e retenção de talentos”, afirma Angelina Villani Passarella, gerente de RH da localidade de Juruti.

SOBRE A ALCOA JURUTI

Fundada em 2006, com operações iniciadas em 2009, a mina de Juruti possui uma reserva potencial de bauxita de 700 milhões de toneladas métricas. Sua capacidade operacional atual é de 7,5 milhões de toneladas por ano (6,5 milhões de toneladas métricas secas) de bauxita de alta qualidade.

A planta de beneficiamento é composta por plantas de britagem e lavagem, bacias de rejeitos associadas e pátios de estocagem de bauxita. Fica localizada a 55 quilômetros sul-sudoeste do município de Juruti.

A frota ferroviária possui 3 locomotivas (elétricas/diesel), com um total de 81 vagões de 80 toneladas de capacidade cada, que fazem o transporte de minério até o porto. O píer de atracação do porto da Alcoa tem capacidade para receber e embarcar navios dos modelos Panamax e Kamsarmax (porte bruto entre 72 e 85 mil toneladas).

Em Juruti, município de aproximadamente 60 mil habitantes, às margens do Rio Amazonas, a Alcoa opera com cerca de 500 funcionários diretos e 2 mil indiretos, dos quais 90% paraenses, 50% de Juruti e 26% são mulheres.

SOBRE A ALCOA BRASIL

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com mais de 17 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

Imagens: Divulgação