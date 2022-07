Alcoa e Universidade Federal do Pará ofertam especialização em Geotecnia

Com o objetivo de capacitar profissionais para elaboração e análises de projetos de engenharia geotécnica para o mercado, a Alcoa e a Universidade Federal do Pará (UFPA) firmaram parceria para ofertar 26 vagas para pós-graduação em Geotecnia, com disciplinas online e presenciais. Sendo hoje uma das habilidades mais demandadas pela indústria, o curso visa contribuir para a melhoria da qualificação profissional e atualização de conhecimentos, tanto técnicos quanto normativos, além de abordar temas sociais ligados a essa atividade econômica. As aulas estão previstas para iniciar em 29 de setembro.



“A Alcoa está cada vez mais dedicada à construção de um futuro melhor para todas as pessoas, desenvolvendo e gerando valor em todas as relações que mantém com colaboradores, meio ambiente e, principalmente, a segurança e o desenvolvimento das comunidades onde está presente”, explica José Haroldo Chaves Paula, gerente de Relações Institucionais da Alcoa Juruti.



Do total de vagas, seis serão destinadas à ampla concorrência, conforme edital de seleção, para profissionais residentes no estado do Pará, com formação em Engenharia de Minas, Engenharia Civil, Geologia, Geofísica, Engenharia Ambiental e Engenharia Química. As demais serão preenchidas por profissionais que atuam nas unidades operacionais da Alcoa em Juruti-PA, São Luís-MA e Poços de Caldas-MG. Eles receberão a capacitação para progressões na carreira, a título de promoções.

ATUALIZAÇÃO

A coordenadora do curso de Especialização em Engenharia Geotécnica da UFPA, Professora Doutora Fernanda Gouvea, explica que a área em questão compreende três ciências básicas: a Geologia da Engenharia, a Ciência da Mecânica das Rochas e a Ciência da Mecânica dos Solos.

Ainda de acordo com a docente, além das questões técnicas, a especialização abordará pontos referentes à legislação e normas do setor de mineração, que vem sendo constantemente atualizadas.



“A Resolução 95 de fevereiro de 2022 determina que profissionais envolvidos em atividades que envolvam a gestão de barragens de mineração, por exemplo, tenham cursos de especialização, mestrado ou doutorado nas áreas de Geotecnia, Engenharia de Barragem ou outro curso correlato”, informa a coordenadora.



Além de conhecimentos teóricos e práticos, o profissional deve realizar uma pesquisa científica, aplicada com apoio de um orientador, cujo tema deve ser um problema real da área de Engenharia Geotécnica.



“O curso passa por uma fase de transmissão de conteúdo técnicos, legais e normativos. Em seguida, vem um segundo momento que é direcionamento para a pesquisa e sua importância para a indústria da mineração. Ao final, entregamos para o mercado de trabalho, um profissional com uma visão crítica, orientada para a solução de problemas, com conhecimentos atualizados sobre novos métodos, novas tecnologias e conhecimentos necessários sobre as exigências dos órgãos fiscalizadores, já que isso é um item mandatório”, argumenta a docente.



A pós-graduação é ministrada por professores doutores da UFPA e convidados que tenham desenvolvimento profissional e acadêmico em Geotecnia. É composta por aulas teóricas online e atividades em laboratório, com visitas em campo, que acontecerão presencialmente uma vez a cada semestre. Após as 400 horas de aulas previstas, que duram cerca de 18 meses, o profissional obterá o título de especialista em Engenharia Geotécnica.



As inscrições estão abertas até o próximo dia 18 de agosto. As informações estão no Edital nº 01/2022 Processo Seletivo Especialização em Eng. Geotécnica – Alcoa.

Imagem: Ascom/Alcoa