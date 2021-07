Álcool é vilão na dieta? Entenda por que bebida prejudica perda de peso

Durante 21 dias, o publicitário Marcelo Duprat, 56, topou criar uma rotina saudável ao participar do Desafio Aceito, apresentado pela médica Thelminha. Essa rotina incluiu fazer mais exercícios, se alimentar melhor e diminuir a ingestão de bebida alcoólica.

À medida que foi se acomodando, o álcool foi ganhando espaço na vida do publicitário. “A cerveja foi se aproximando de mim, a gente se entendeu e a barriga veio junto. Tudo é motivo para beber, se está fazendo sol, vamos beber, se está chovendo, vamos beber. Não é questão de ficar embriagado, mas vira um aliado seu”.

Mas “o pretexto” para beber em toda situação não rolou durante o desafio. Marcelo recebeu como missão escolher um dia da semana para ingerir bebida alcoólica e só poderia tomar três copos. “Tenho certeza que essa vai ser a parte mais difícil”, comentou.

A redução do álcool na “dieta” foi necessária para ajudar no processo de emagrecimento, mas é importante esclarecer que a bebida não é a única vilã quando pensamos em excesso de peso, explica Andréa Waisenberg, nutricionista, especialista em nutrição esportiva e proprietária da iDeaNutri – Nutrição com Ciência, clínica de nutrição com foco em promoção da saúde.

Segundo ela, o que engorda é o excesso de calorias em relação ao gasto calórico diário, dia após dia, e não de maneira pontual. Ou seja, bebida alcoólica em grande quantidade (em excesso ao gasto calórico) engorda, mas excesso de quantidade de gorduras, por exemplo, também. É preciso equilibrar a quantidade de calorias ingeridas e gastas diariamente, e com o álcool, não é diferente. Só para ter uma ideia, o teor calórico do álcool é 7 kcal/g, enquanto proteínas e carboidratos contêm 4 kcal/g e gorduras, 9 kcal/g.

Um outro ponto de atenção é que o álcool relaxa e prejudica o julgamento sobre o que se deve ou não comer. Uma pessoa que está seguindo um planejamento alimentar com objetivo de emagrecer sabe que não deveria consumir batatas fritas, por exemplo. Mas o relaxamento que o álcool causa elimina também algumas barreiras preestabelecidas. Quando alguém oferece a batata e insiste, o álcool pode dificultar que a pessoa diga “não”.

Além disso, nas situações sociais, a bebida alcoólica é geralmente acompanhada de petiscos, muitas vezes calóricos, como queijos gordurosos, patês, frituras etc.

Beber para relaxar?

Marcelo não considera ter um vício ou dependência na bebida, mas acredita que passar um fim de semana sem tomar cerveja é quase a ideia de que vai ser um fim de semana ruim. “Acho que a gente acaba jogando a ansiedade na bebida e bebendo volume sem fazer a degustação. Hoje, com certeza, é o meu caso”.

Segundo a nutricionista, muitas pessoas descontam a ansiedade e o estresse na bebida porque o efeito inicial do álcool é um relaxamento, seguido de alegria, além de ser associado a momentos bons, com amigos ou família. Ela dá algumas dicas para contornar isso: faça exercícios físicos, eles podem ser muito bons para causar um relaxamento parecido com o que o álcool causa, melhorando seu humor e qualidade do sono; invista em atividades relaxantes que tenham a ver com o seu gosto e personalidade: pintura, artesanato, meditação, culinária, livros, filmes.

Mesmo podendo escolher um dia da semana para ingerir bebida alcoólica, Marcelo não bebeu durante sua participação no programa. Ele explica: “Eu tenho uma coisa que eu escolho um mês no ano em que fico o mês inteiro sem beber nenhum tipo de bebida alcoólica. Eu usei esse mês do desafio, nada mais oportuno. Vontade eu tenho, mas vontade é uma coisa que dá e passa”.

É possível incluir a bebida alcoólica em rotina saudável, mas com moderação

Ao final do Desafio Aceito, o publicitário emagreceu 10 kg e meses depois manteve os bons hábitos que adquiriu no programa, como ter uma alimentação mais equilibrada, fazer atividades físicas, hidratar-se diariamente. Sobre a bebida, ele diz: “Voltei a tomar uma cerveja no fim de semana, é um prêmio, eu tenho que viver, não acho que há problema nenhum nisso”.

De acordo com a especialista em nutrição esportiva, a bebida alcoólica pode fazer parte de uma rotina saudável, desde que a pessoa não tenha restrições de saúde relacionadas a isso e haja equilíbrio. “É possível incluir a bebida alcoólica no planejamento alimentar de maneira que as calorias estejam contabilizadas e incluídas, sem que a pessoa ganhe peso”. Desde que consumida com moderação, a bebida alcoólica pode ser menos prejudicial do que um prato muito calórico com muitas frituras, por exemplo, se pensarmos apenas nas calorias.

“Obviamente, não podemos perder de vista que o excesso de álcool pode engordar, causar dependência, doenças hepáticas, desajustes sociais e outros problemas. Porém, em quantidade e frequência controladas, ele pode ser consumido sem prejudicar o equilíbrio energético e peso”, diz ela.