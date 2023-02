Aleitamento materno está entre os objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio

A rotina de uma mãe de primeira viagem nem sempre é fácil e quando se dá dentro de uma Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCI-Neo), pode se tornar ainda mais dolorosa. Assim foi a situação do casal, Giovanna Helena Teixeira Alves Martins (32), e Luís Felipe Alves Martins, de 27, moradores do bairro da Pedreira, na capital paraense.

Diagnosticada com anemia falciforme e grávida de 36 semanas, Giovanna foi encaminhada para a Santa Casa, unidade de referência no atendimento à gestação de alto risco para garantir o atendimento necessário durante o parto. Além do nascimento prematuro realizado no último dia 07 de janeiro 2023, o casal ainda precisou lidar com a tristeza de ver seu primeiro filho, Guilherme, tão frágil em uma situação complexa, com sondas e acessos venosos em um corpo pequeno e frágil, durante os 22 dias em que esteve internado na UCI neonatal, unidade de internação destinada a pacientes potencialmente críticos, que requerem atenção de enfermagem contínua, com recursos humanos especializados, materiais específicos e outras tecnologias destinadas ao diagnóstico e terapia.

“Quando meu filho saiu da dieta zero e recebeu leite humano doado, percebi que aquele alimento foi fundamental para ele combater a infecção, terminar os antibióticos e crescer de forma saudável . O poder que o leite materno tem realmente protege o bebê de tantas coisas e faz com que ele se desenvolva”, ressalta a mãe .

Assistida pela equipe do banco de Banco de Leite Humano (BLH) João Aprígio Guerra de Almeida, da Santa Casa do Pará, a família recebeu alta nesta terça-feira, 31, e garante que está preparada para dar continuidade na amamentação exclusiva do novo integrante da família.

“Passar pelo Método Canguru foi essencial para ter confiança, porque a gente quer ir para casa sabendo que está tudo bem direto, né? Eu fiquei muito feliz, pois com o apoio da terapia ocupacional, da fonoaudiologia e de cada um aqui, eu vi meu filho aprendendo a mamar e sei que vou sair preparada para dar continuidade na amamentação.” relata a mãe, emocionada com a chegada da alta.

O Banco de Leite Humano, da Santa Casa do Pará, completa 36 anos de atividade em 2023, como um dos cinco bancos em funcionamento no Pará. Referência estadual, o BLH é responsável pela promoção de ações destinadas a incentivar o aleitamento materno e, ainda, pela coleta, processamento, controle de qualidade e distribuição do excedente de leite humano das doadoras, incluindo mães de recém-nascidos que não podem mamar.

No ano de 2022, mais de 2290 novas doadoras foram cadastradas, o que possibilitou uma arrecadação de mais de 2 953 litros de leite humano, para o consumo de mais de 2100 recém nascidos prematuros e de baixo peso, internados na área de neonatologia da Santa Casa.

Aleitamento materno e a sustentabilidade:

Em um cenário atual de insegurança alimentar, a amamentação é uma garantia de alimentação segura e adequada para milhares de crianças no Brasil e no mundo. O aleitamento materno é uma fonte de alimento segura, apropriada, barata, eficaz e econômica de alimentação. Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a amamentação está vinculada à boa nutrição, à segurança alimentar e à redução de desigualdades.

Para a nutricionista Cynara Souza, coordenadora do Banco de Leite da Santa Casa, incentivar o aleitamento materno tem relação direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do milênio, trazendo benefícios para toda a sociedade. “Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio é reduzir a mortalidade materna e neonatal até 2030, e incentivar o aleitamento em livre demanda ajuda a atingir essa meta. Amamentar é saudável tanto para a mãe, reduzindo a hemorragia no pós parto, quanto para o bebê, aumentando a imunidade, e isso faz bem para todo mundo. Por isso é tão importante apoiar a amamentação por um planeta saudável”, explica Cynara.

Conforme explica a nutricionista, o aleitamento materno se relaciona de várias formas com as metas de desenvolvimento sustentável. No caso do ODS 1 (Fim da pobreza), a amamentação dá às crianças um melhor começo de vida, independentemente de ela nascer em um país de renda alta ou baixa ou que sua família seja rica ou pobre.

“A amamentação permite reduzir gastos com combustível e frascos evitando que árvores sejam derrubadas para fazer rótulos, pois o leite materno está ali, pronto, a tempo e a hora para o bebê se alimentar, basta a mãe seguir o fluxo que todo mamífero segue. Amamentar é a melhor opção para a mãe, para o bebê e para todo o planeta”.

Quanto ao ODS 2 (Fome zero), o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses ajuda a prevenir a fome, a desnutrição e a obesidade ao garantir todos os nutrientes e calorias necessárias para o crescimento e desenvolvimento do bebê.

Parcerias – Um dos principais exemplos do compromisso entre o Banco de Leite da Santa Casa, a sustentabilidade e a sociedade, está no Acordo de Cooperação Técnica com a Equatorial Energia, por meio do projeto E+ Reciclagem, que já garantiu a captação de milhares de potes de vidros usados para o armazenamento do leite humano doado ao Banco de Leite Humano (BLH) da instituição.

No ano 2022, o projeto realizou a doação de mais 1000 potes de vidro com tampa plástica rosqueável (tipo de café solúvel). A nutricionista Vanda Marvão, responsável técnica pelo BLH, considera a parceria essencial para a reposição regular do estoque de potes, já que as doações feitas por pessoas físicas são em menor volume e nem sempre são frequentes.

Os frascos de vidro utilizados pelo Banco de Leite “Uma grande importância da parceria é a periodicidade da doação desses frascos pelo E+ Reciclagem, que nos dá uma certa garantia de que esses potes não vão faltar para o kit de coleta entregue às doadoras e também para o processamento do leite depois que é doado”, informa a nutricionista.

O processamento do leite humano é uma das etapas de garantia de qualidade do leite doado, quando ele é submetido a altas temperaturas. Com o tempo e a repetição desse processo, os potes podem ser avariados e precisam ser substituídos, por isso a necessidade de captação frequente.

As doações, sejam pela parceria ou por pessoas físicas, que deixam os potes na portaria da Santa Casa, são sempre bem-vindas, e além de ser o gesto solidário, também contribuem para a redução de resíduos descartados no meio ambiente, já que os vidros ganham mais tempo de uso, ressalta Vanda Marvão.

“A gente está contribuindo com a sustentabilidade, junto com a Equatorial, pois esses vidros são reaproveitados para o armazenamento do leite doado, que também é um gesto de amor ao próximo , ecologicamente correto, incentivado e apoiado pelo Banco de Leite. Para existir doação de leite humano, tem que ter amamentação e a amamentação diminui o consumo de energia, que seria necessário no preparo de fórmulas e na fabricação de recipientes para o armazenamento e administração dessas fórmulas”, ressalta Vanda.

Capacitar para transformar: Investir na capacitação de profissionais de saúde através de treinamentos e cursos sobre aleitamento também é uma medida que impacta diretamente nos índices de sucesso de mães que oferecem e recém-nascidos que recebem aleitamento materno exclusivo.

Somente neste ano, cerca de 60 profissionais, entre funcionários, residentes e profissionais de outras instituições, foram capacitados durante as oficinas de aleitamento materno da Santa Casa. As atividades foram iniciadas no último dia 16, com a modalidade EAD, e serão encerradas nesta quinta (02), com a parte prática. O treinamento abordou temas como alimentação da gestante e lactante, manejo com a amamentação, prejuízo do uso de bicos, chupetas e mamadeiras, além de outros assuntos.

As oficinas são importantes para o sucesso do aleitamento materno, que é fundamental para o desenvolvimento do bebê e para a relação mãe-filho. Após capacitados, os profissionais estão aptos para ajudar a ambos no processo, seja com informações ou com o próprio processo de aleitamento.

Metas para 2023 – O banco de leite humano da Santa Casa tem como meta para o ano que se inicia dobrar a captação de leite para conseguir atender por mais tempo os bebês internados.

Toda mulher saudável e com excedente de leite pode se cadastrar para ser uma doadora.

O cadastro pode ser feito pelos telefones: 4009-0375/4009-2212/4009-2311 ou 988996326 (WhatsApp e telefone), no horário das 8h às 18h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rafaela Soeiro/Divulgação