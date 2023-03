Além do Equador, mais 4 países são atingidos por terremotos

Além do Equador, outros quatro países da América Latina foram atingidos por terremotos ao longo deste sábado (18), são eles: Argentina, Chile, México e Peru. Esses países integram o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma grande área de 40 mil quilômetros em forma de ferradura que circunda o Oceano Pacífico.

Nessa área específica do planeta Terra, são registrados pelo menos 450 vulcões ativos e uma alta incidência de terremotos – estima-se que cerca de 90% de todos tremores registrados no mundo ocorrem dentro dele.

SOBRE OS TREMORES

O tremor mais forte do sábado ocorreu no Peru. De acordo com o Centro Sismológico Nacional peruano, um terremoto de magnitude 7,0 atingiu o país às 12h12 (horário local; 14h12 horário de Brasília), com epicentro em Tumbes, norte do país. Não há notícias de mortos ou feridos.

No Equador, um terremoto de magnitude de 6,8 atingiu a costa do país também às 12h12 (horário local; 14h12 horário de Brasília). Seu epicentro foi a cerca de 30 quilômetros do município de Balao, província de Guayas. Na sequência foram registrados dois novos sismos na mesma região, de magnitudes 4,6 e 3,7.

De acordo com as autoridades equatorianas, ao menos 14 pessoas morreram em decorrência dos tremores e o número de feridos passa de 120. As vítimas se concentram nas províncias de El Oro e Azuzay.

Já na Argentina, o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica identificou primeiramente dois tremores: em Mendoza, com magnitude 5,0, e em Catamarca, com magnitude 3,0. Os dois sismos ocorreram com menos de meia hora de diferença um do outro. Além dos dois, um novo tremor foi observado em San Juan, com magnitude 2,6.

Também foram registradas seis ocorrências no Chile. O mais forte deles foi observado em Arica, no extremo norte do país, com magnitude 4,0. As cidades de Antofagasta, Araucania, Bio-Bio, Calam e Cobquecura também foram afetadas.

O México, no entanto, foi o país com o maior número de tremores registrados, com pelo menos 18 ocorrências, de acordo com Serviço Sismológico Nacional mexicano. O epicentro do mais forte deles foi identificado a cerca de 150 quilômetros de San Jose Del Cabo, na costa oeste do país, às 10h33 (horário local; 13h33 de Brasília).

